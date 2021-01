“No sabemos dónde se contagió de coronavirus el ministro Carlos Holmes Trujillo”: comandante de FFMM

El general Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares y ministro encargado de Defensa, dijo en Mañanas BLU que no es claro dónde se contagió de coronavirus el ministro Carlos Holmes Trujillo , quien murió en la madrugada de este martes.

“Realmente no sabemos, ese es un tema muy difícil de establecer. Eso no lo podemos precisar en este momento. No creo que ni siquiera en la historia médica repose algo”, dijo el oficial.

Agregó que el ministro manifestó sus síntomas cuando estaba en Santa Marta, pero añadió que no es preciso el lugar en el que pudo haberse contagiado.

De otro lado, el oficial manifestó que por cinco días la institución izará las banderas a media hasta por la muerte del ministro Carlos Holmes Trujillo.

“El presidente Duque decretará cinco días de luto. Nosotros en todas las guarniciones militares y de policía izaremos los pabellones a media asta por esos cinco días”, dijo.

Añadió que este martes, a las 5:00 de la tarde, conectará a todas las guarniciones militares de las regiones del país para rendirle un homenaje al ministro.

El ministro merece toda nuestra dedicación para que él tenga todos los honores puntualizó.

Escuche aquí al General Luis Fernando Navarro en BLU radio: