"No se siente cómodo": expertos analizan salida de ministros y pelea de Petro con prensa

El presidente Gustavo Petro desde hace tiempo la ha emprendido contra los medios. El tema de su relación con la prensa y cómo esta refleja su incomodidad se ha vuelto a revivir esta semana en un debate suscitado en X.

En entrevista con Sala de Prensa Blu, los analistas Thierry Ways y Pedro Viveros hicieron referencia a esta pelea en redes sociales entre el jefe de Estado y varios periodistas, así como sus decisiones de remover a varios de sus ministros para estos últimos dos años de poder.

En las conversaciones se planteó la importancia de que la prensa siga haciendo su trabajo de manera independiente, a pesar de las críticas y ataques, así como la responsabilidad de investigar y reportar sobre posibles irregularidades en el Gobierno.

Para Ways, la lucha del presiente “es un síntoma de que no se siente cómodo con el escrutinio que sobre él hace la prensa”, y expresó que lo que le preocupa son dos expresiones en particular que ha utilizado el mandatario esta semana. “Él se refiere a la Flip como la Flip de Pacho Santos y también utilizó la expresión periodismo Mossad”, dijo.

Publicidad

En ese sentido, hizo referencia a la estrategia del presidente de controlar la narrativa, mediante el uso de expresiones como 'la Flip de Pacho Santos' y 'periodismo Mossad', y advirtió sobre los peligros de este tipo de ataques, que buscan desprestigiar a la prensa y limitar la libertad de expresión.

“Cuando habla de periodismo Mossad está tratando de asociar a esos periodistas que le están criticando casi que con las actuaciones de Israel en Gaza en este momento. Una cosa como de desprestigiar por asociación. Y a mí me parece muy peligroso e inconveniente ese estilo de ataque”, sentenció.

Publicidad

Por su parte, Pedro Viveros analizó el reciente remezón ministerial en el Gobierno Petro, en el que saldrían siete ministros del gabinete, lo que significó un segundo gran cambio en lo gobernado por el jefe de Estado.

“El presidente está sacando los ministros y mandando un mensaje muy claro, y es que Velasco no le funcionó porque lo cambia de primero. No me parece que el mensaje que haya transmitido el presidente con la salida sea el mensaje de alguien que cumplió la tarea en el Ministerio de Interior. Entonces está ratificando que ahí el presidente tiene un problema. Pero los cambios, Juan Roberto, los va a sacar de la banca. O sea, no va a traer una contratación extranjera, no va a traer a un miembro de un partido diferente”, relató.

Asimismo, se refirió a la inseguridad que azota diferentes partes del país, y expresó: “Cuando se mira el país en general, lo que hay es un país que tiene la necesidad de resolver múltiples frentes en materia de política y de estabilidad en todos los frentes. Y lo que no se ve es la reacción del gobierno, porque o llegan tarde, o llegan mal o no llegan”.