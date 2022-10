No soy agente de tránsito, soy secretario del Senado: Eljach responde a Mockus

El secretario del Senado, Gregorio Eljach, respondió en Mañanas BLU al congresista Antanas Mockus quien aseguró que no asistió a plenaria de la corporación por “señales equívocas” por parte de su despacho.

“No soy agente de tránsito tampoco de ninguno para andar enviando señales, yo soy el secretario general y tomo son decisiones”, declaró Eljach.

“Yo jamás he cruzado ni siquiera palabra verbal o escrita con el señor Antanas Mockus”, acotó.

Eljach aseguró que fue Antanas Mockus quien llevó el fallo del Consejo de Estado que lo despojó de su curul.

“Tengo la inquietud que los fallos dicen cosas en general, pero no se ejecutan de inmediato”, aseveró el secretario del Senado.

Según Eljach, es ilógico que se le culpe de querer intentar sacar a algún senador.

“Yo no saco a nadie, jamás, no tengo competencia, eso no es posible. No es posible que el secretario que es un subalterno vaya a disponer de la permanencia de alguien que es su jefe y que lo eligió. Eso tiene unas instancias. El que determina es el Consejo de Estado”, sostuvo.

Blu Radio consultó a la Presidencia del Senado, la cual señaló que no ha recibido notificación directa del fallo del Consejo de Estado en el caso Mockus, pero que el mismo senador envió copia del documento.



Pese a ello, la Mesa Directiva está adelantando las consultas respectivas al alto tribunal, para tener claridad sobre el estado el proceso, teniendo en cuenta que fue presentado un recurso contra un fallo de única instancia.

Escuche esta entrevista:

