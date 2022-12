No tiene que ver con pánico financiero, es una protesta ética: Catherine Juvinao

La reconocida tuitera Catherine Juvinao se refirió en Mesa Blu a la polémica que ha generado la invitación que realizó a través de las redes sociales para que los ciudadanos cancelen sus productos con entidades financieras pertenecientes al Grupo Aval.

Sobre una supuesta investigación por pánico financiero que estarían adelantando contra ella, aseguró que hasta el momento no ha “sido notificada de nada”



“En redes sociales desde hace varias semanas, a partir de los audios de Pizano, que en paz descanse, muchos activistas de redes hemos venido promoviendo una movilización a favor de que el fiscal renuncie y a favor de cancelar los productos con el grupo Sarmiento Angulo y el Grupo Aval”, explicó.



Para Juvinao “es absolutamente válido cortar relaciones con las empresas que no representan ciertos valores”.



“No tiene nada que ver con pánico económico, en el mundo hay una corriente de humanización de empresas donde la gente le pide a las compañías que se comporten sobre criterios éticos”



Finalmente, manifestó que no es petrista, como algunos la han calificado, y confirmó que es de la línea de Antanas Mockus.

