Nueve precandidatos reprochan discurso de Petro en New York: “Busca ocultar aumento de violencia”

Nueve precandidatos presidenciales emitieron un comunicado conjunto en el que condenan las recientes actuaciones del presidente Gustavo Petro en su visita a Nueva York. Según los firmantes, el mandatario habría incurrido en actos que atentan contra los principios diplomáticos y el respeto internacional.

El texto fue firmado por Martha Lucía Ramírez, Enrique Peñalosa, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas, Felipe Córdoba, Mauricio Gómez Amín, María Claudia Lacouture, David Luna y Juan Daniel Oviedo.

Señalan que Petro aprovechó “una libertad consagrada en la Constitución de Estados Unidos —la de expresión— para hacer un discurso sin argumentos”, lo cual fue calificado como una falta de respeto hacia el gobierno estadounidense y el derecho internacional. Esta conducta habría motivado la decisión de Washington de revocar la visa del jefe de Estado colombiano.

Los firmantes reprocharon especialmente que el presidente instara a miembros de fuerzas armadas extranjeras a desobedecer órdenes, lo cual, según ellos, “vulneró de manera directa el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados”. Para los líderes, este hecho constituye una grave falta contra la soberanía de otras naciones y contraviene normas establecidas por organismos internacionales como la ONU y la OEA.



A juicio de los líderes políticos, este tipo de pronunciamientos ponen en riesgo las relaciones diplomáticas del país y afectan el prestigio que Colombia había mantenido tradicionalmente en la comunidad internacional. “Pretender incidir en la disciplina de las fuerzas armadas de otra nación es atentar contra las relaciones que sostienen la paz y la cooperación internacionales”, afirmaron.

Nueve precandidatos reprochan discurso de Petro en New York: “Busca ocultar aumento de la violencia”

La crítica también se extendió al manejo interno del país. Acusan a Petro de desviar la atención mediante “un espectáculo bochornoso” para ocultar el incremento de la violencia en Colombia. Según los firmantes, el mandatario se centra en obtener protagonismo internacional mientras la inseguridad crece a niveles alarmantes dentro del territorio nacional.

En el documento, se señala que “mientras pretende posar como líder global, en Colombia mueren personas producto de sus políticas permisivas con los grupos delincuenciales”. La recomendación es que el presidente debería enfocar sus esfuerzos en restablecer el orden público y garantizar la seguridad de los colombianos.

Publicidad

Los líderes reconocen que Colombia tiene derecho a participar en debates globales y denunciar injusticias, pero insisten en que esto debe hacerse respetando la soberanía de los demás Estados. “Colombia tiene el deber de defender su dignidad y sus intereses”, sostienen, “pero también tiene la obligación de respetar la soberanía de las demás naciones”.

La carta afirma tajantemente que “las palabras del presidente Petro no representan a Colombia ni a la mayoría de sus ciudadanos y de sus líderes”. Además, reafirmaron el valor que Colombia le otorga a su relación con Estados Unidos basada en “la cooperación, el respeto mutuo y la amistad”.