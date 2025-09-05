Nuevo cargo para hermano del representante Ape Cuello: será asesor del Dapre

En medio de los cuestionamientos por el aumento de nombramientos en diferentes entidades del Gobierno durante la última semana, uno de los nombres que resaltan es el de Daniel Alberto Cuello Baute, hermano del representante conservador Alfredo Ape Cuello Baute y quien hoy es muy cercano al Gobierno nacional.

La publicación de la hoja de vida en la plataforma de aspirantes de la Presidencia se hizo el pasado miércoles 3 de septiembre a las 4:41 de la tarde para ocupar el cargo de asesor 5 en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE).

Lo que llama la atención es que la hoja de vida Cuello Baute ya había sido publicada a comienzos de esta semana, pero luego retirada hasta la tarde del miércoles. Así mismo, su perfil había sido publicado el 17 de julio pasado para ocupar el cargo de gerente aeroportuario de la Aeronáutica Civil, entidad en la que llevaba trabajando desde 2017, cuando comenzó como asesor aeronáutico, hasta 2022 cuando fue nombrado jefe de Control Disciplinario de la Aeronáutica, cargo que desempeñó hasta el pasado 30 de mayo.

El nombre de Ape Cuello ha estado presente en las últimas semanas ya que es uno de los godos petristas al interior de la Cámara de Representantes y porque es cercano al rector de la Universidad Popular del Cesar, Rober Romero, a quien la hoy designada viceministra de Juventud, Juliana Guerrero, intentó reelegir en ese polémico viaje a Valledupar realizado en un avión de la Policía.

Cabe recordar que estos nombramientos se dan en medio del pulso por el futuro de la reforma tributaria y el remezón en el gabinete ocasionado por la derrota de María Patricia Balanta en la elección de magistrado de la Corte Constitucional.