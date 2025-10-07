Pacto Histórico dice que acudirá a instancias judiciales para garantizar consulta interna

Desde el Pacto Histórico anunciaron que acudirán a instancias judiciales para que se pueda realizar la consulta interna en la que elegirán candidato presidencial.

Es importante recordar que este martes el Tribunal Superior de Bogotá declaró improcedente la tutela que, mediante medida cautelar, le había ordenado a la Registraduría la inscripción de todos los precandidatos. Al declararse improcedente la tutela, queda sin piso jurídico la inscripción.

“La derecha quiere evitar, a toda costa, la unidad del Pacto Histórico y además la consulta para la elección de nuestros candidatos y candidatas a Presidencia y Congreso de la República. Le temen a la movilización electoral que está produciendo nuestra gran fuerza política”, dijo el senador y precandidato Iván Cepeda.

Con Daniel Quintero, Pacto Histórico alista consulta presidencial para el 26 de octubre Foto: X @PactoCol

Desde el Pacto anuncian que acudirán a instancias judiciales para que la consulta se pueda realizar.



“Va a haber consulta, vamos a impugnar ese fallo. El Pacto Histórico tiene derecho a ser partido, así que vamos a impugnar, y el fallo no estará en firme hasta que se resuelva la impugnación”, dijo el representante a la Cámara Alejandro Ocampo.

En principio, la consulta tiene fecha de realización el 26 de octubre.

“Todos los candidatos se inscribieron por una misma cobertura jurídica que dieron las medidas cautelares, y todos se inscribieron como Pacto Histórico. La consulta sigue su trámite; queda en un vacío que tenemos que resolver jurídicamente y preliminarmente a través del Consejo Nacional Electoral, que es quien tiene que dar las garantías al Pacto Histórico”, dijo el representante a la Cámara Gabriel Becerra, quien hace parte del comité político del Pacto Histórico.

Publicidad

Según el registrador Hernán Penagos, la realización de esta consulta tiene un costo de 200.000 millones de pesos.

“La decisión del Tribunal de revocar las medidas cautelares a propósito de la tutela presentada por Gustavo Bolívar y Carolina Corcho no afecta para nada la consulta popular del Pacto Histórico del próximo 26 de octubre. Se harán unas elecciones primarias, dado que las candidaturas a la Presidencia fueron avaladas por los partidos”, agregó el representante del Pacto Heráclito Landinez.