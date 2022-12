“Pacto Histórico olvidó lo que es ser minoría”: representante Pedraza cuestiona reforma política

La reforma política avanza en el Congreso, en medio de duras críticas por parte de legisladores. Artículos como el de las listas cerradas y la posibilidad de que los partidos con más del 15 % de representación en el parlamento puedan integrar una coalición, han sido tan polémicos que representantes afines a movimientos de izquierda manifestaron que ese no es el cambio que el país espera.

“Yo no me le debo al proyecto político del Pacto Histórico, yo me le debo a la ciudadanía” aseguró la senadora Katherine Miranda, quien cuestionó, además, que el presidente Petro avale la propuesta de permitir que grandes partidos puedan llevar a cabo coaliciones en detrimento de las minorías políticas.

Publicidad

“Estas líneas rojas no las pienso cruzar. Uno puede ser Gobierno y tener las mayorías, pero la vida da muchas vueltas”, agregó Miranda.

Jennifer Pedraza, representante a la Cámara, aseguró que la equidad de género es un sofisma en la reforma política. Además, sostuvo que la composición de los partidos tradicionales se afianzaría en el Congreso con el proyecto.

“En las listas cerradas, que es donde la gente no puede elegir por quién vota, ahora lo que están diciendo a los congresistas es ‘ustedes van a ser los que encabezan esa lista para 2026. Lamentablemente creo que el Pacto Histórico ha olvidado cómo era ser minoría”, opinó Pedraza.

“Uno de los elementos que tuvimos en cuenta para declararnos independientes tiene que ver con los compromisos que había hecho Gobierno de Petro con sectores de la política tradicional”, agregó la legisladora.

Publicidad

La representante Catherine Juvinao aseguró que la reforma política, tal y como está planteada, es inconcebible y aberrante.

“Los partidos que hoy están en el poder, que antes eran minoría, van a tener la mayor capacidad de tracción para candidatos que quieren salir de sus partidos”, opinó Juvinao.

Publicidad

Le puede interesar