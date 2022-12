Exsecretaria de Quintero y políticos del Pacto Histórico, con altos puestos en Prosperidad Social

Pasados cuatro meses del inicio del gobierno de Gustavo Petro, las diferentes entidades siguen definiendo cargos directivos, asesores y encargados de oficinas regionales. Y en Prosperidad Social están aterrizando políticos, o sus familiares, que estuvieron comprometidos con la campaña presidencial.

Blu Radio consultó las hojas de vida que figuran en la entidad estatal para ocupar estos cargos, varios de ellos ya nombrados y otros que asumirán en los próximos días.

Un primer caso es el de Juliana Colorado Jaramillo, quien fue secretaria de Ambiente de la alcaldía de Daniel Quintero en Medellín, renunció para apoyar la campaña de Petro y ahora entrará al Ejecutivo para ser la directora de Prosperidad Social en Antioquia.

Pero no es el único caso de exfuncionarios en las regiones y activistas de campaña que aterrizan en esta dependencia. John Carlos Pabón, exsecretario de Desarrollo Social de la Alcaldía de Bucaramanga, también renunció a su cargo para hacer campaña de frente por Petro y ahora será el encargado de dirigir la oficina de Prosperidad Social en su departamento, Santander.

Otro caso de líderes de la campaña presidencial y al Congreso del Pacto Histórico que encontraron trabajo en esta entidad es el del epidemiólogo Rayan el Barkachi Abou Trabi, quien en la hoja de vida radicada en la entidad señaló que su último trabajo fue como jefe de debate del Pacto Histórico en el Valle del Cauca. Ahora será director de la entidad en esa región del país.

Por su parte, Luz Elena Forero Sierra, quien se quemó en su aspiración de ser representante a la Cámara por el Quindío, estará al frente del Departamento de Prosperidad Social en ese departamento.

Pero no solo llegan excandidatos y exfuncionarios de alcaldías comprometidos en campaña, también hay casos de funcionarios que son muy cercanos a líderes políticos del Pacto Histórico en las regiones y que aterrizan en Prosperidad Social.

Martha Alejandra Sánchez será la directora del DPS en Tolima, es cercana al hoy diputado de ese departamento por la coalición Decentes, Marco Emilio Hincapié Ramírez y trabajó con él cuando era secretario de Gobierno de Ibagué. Hincapié estaría pensando en postularse para ser alcalde de la capital del Tolima.

Adicionalmente, la familia Quessep Bitar gana espacios en el gobierno. Ligia Margarita Quessep Bitar ya se posesionó como embajadora en Italia y ahora, Jorge Arturo Quessep Bitar, estará encargado de la dirección en el departamento de Sucre.

Hay una cordobesa con mucho poder en la campaña y en el Gobierno, e incluso alcanzó a sonar como consejera para las regiones: se trata de Angélica Verbel, aunque ella no ocupará cargo en el DPS, la directora regional de Córdoba será Dalila del Carmen Tamayo Verbel, que es familiar de Angélica y su cuota en la entidad.

Sandra Yuledt Sánchez fue muy activa también en la campaña y como se evidencia en redes sociales estará al frente de la dirección de Casanare, pues fue cercana a la excandidata al Congreso y hoy funcionaria del Ministerio del Interior, Sonia Bernal Sánchez, que, a su vez, se ha mostrado muy cercana en redes sociales a la directora Cielo Rusinque.

Pero no solo en las regionales. La poderosa familia Name, a la que pertenece el congresista Iván Name Vásquez y la concejala de Bogotá, María Clara Name, tendrán también representación en Prosperidad Social. Leonidas Name Gómez, muy activo en la campaña presidencial, es asesor directo de Rusinque, directora de la entidad.

