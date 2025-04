Para el bruto no hay droga y eso pareciera que le pasara al mintrabajo: senador Pinto

Luego de los calificativos por parte del presidente Gustavo Petro y del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, contra el senador Miguel Ángel Pinto de "saboteador" por el hundimiento de la reforma laboral en la Comisión Séptima, el representante del partido Liberal manifestó en conversación con Recap Blu que esta iniciativa del Gobierno se cayó por "muchos vicios de constitucionalidad".

"Yo sé lo expliqué ese día y él no entendió; se hace el bobo que es diferente, pero el entendió que era la primera vez que un proyecto de Ley ordinaria pretendía modificar la Constitución", dijo en Blu Radio.

Por eso, Pinto también comentó que la actitud del ministro e, incluso, la asesoría que le pueda estar dando al presidente Gustavo Petro es incorrecta y se animó a comparar la situación con una frase coloquial santandereana.

"Yo cuando escucho al ministro de Trabajo hablar, no sé si voy a ser un poquito grosero pero me van a perdonar, cuando lo escucho me acuerdo de un señor aquí en Santander que explicábamos un tema y un señor insistía que no entendía, entonces dijo: 'Es que para el bruto no hay droga'. Y eso parece que le pasara al ministro", añadió el senador liberal.

De hecho, Pinto opinó que, tal vez, el Gobierno buscaba desde el principio que se cayera esta reforma laboral, ya fuera en la Comisión Séptima o luego por su inconstitucionalidad en la Corte Constitucional, para que se llegara al punto de convocar a una consulta popular y así iniciar una campaña política.

"Ellos sabían que estaba muy mal diseñada esa reforma laboral (...) Es el Gobierno mismo el que está utilizando a los trabajadores", añadió.