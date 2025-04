"No puedo decir sí o no": Benedetti sobre retirar consulta si incluyen artículos en reforma laboral

El presidente Gustavo Petro presentará el próximo 1 de Mayo al Senado las preguntas de la consulta popular para que se decida sobre las reformas sociales que impulsa su Gobierno.

En medio de un nuevo consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro lanzó una advertencia al Congreso en el marco de la consulta popular promovida desde el Gobierno Nacional.

“Si el Senado no toma decisión, yo puedo expedir por decreto la convocatoria para la consulta popular. Si se hace y gana el sí, entonces el Congreso de la República tiene dos periodos constitucionales para aprobar las leyes que hacen realidad el sí en la pregunta”, dijo.

En diálogo con Mañanas Blu, el ministro de Interior, Armando Benedetti, habló sobre el pulso político en el Congreso de cara a la consulta popular y la reforma laboral que tiene mensaje de urgencia.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, durante una entrevista en Blu Radio donde discute detalles sobre la consulta popular del gobierno de Gustavo Petro. Foto: Ministerio del Interior

"Nos interesa apoyar ese proyecto si nos deja meter uno de los puntos que nosotros tenemos (...) que avance rápidamente el debate en este mes para esa época ya estará la consulta popular", dijo sobre proyecto de reforma laboral del senador Miguel Ángel Pinto.

Sobre la consulta popular que será presentada el primero de mayo, dijo: "No le puedo decir que sí o que no. Lo único que le puedo decir es que la consulta va sí o sí, porque yo no puedo hacer con base en futuros hipotéticos de una fuerza del Congreso de la República y hay como nueve, 10 fuerzas dentro del Senado de la República. Entonces yo no puedo ahora con futuros hipotéticos. Para eso es que meto el mensaje de urgencia e insistencia, para que el debate se dé y para que se clarifiquen las posiciones".

Publicidad

También habló de sus declaración respecto a la mini-reelección y aunque aseguró que no debió decir eso, no se le chispoteó: "No sé me chispoteó, no debí haberlo dicho. El presidente Petro se eligió con unas reformas sociales".

El ministro del Interior, Armando Benedetti, durante una entrevista en Blu Radio con Néstor Morales donde discute detalles sobre la consulta popular del gobierno de Gustavo Petro. Foto: Blu Radio

Sobre el referendo insistió que: "Si perdemos el referendo nos vamos para la casa, significa que es un revés muy grande para el gobierno".

Publicidad

Las doce preguntas que el Gobierno colombiano propone para la consulta popular

El Gobierno publicó las doce preguntas que el 1 de mayo presentará ante el Senado para pedir la aceptación de una consulta popular con el fin de lograr la aprobación de las reformas estancadas en el Congreso.

Estas son las doce preguntas:

1. ¿Está de acuerdo con que el trabajo de día dure máximo 8 horas y sea entre las 6:00 a.m. y las 6:00 p.m.?

2. ¿Está de acuerdo con que se pague con un recargo del 100 % el trabajo en día de descanso dominical o festivo?

3. ¿Está de acuerdo con que las micro, pequeñas y medianas empresas productivas preferentemente asociativas reciban tasas preferenciales e incentivos para sus proyectos productivos?

4. ¿Está de acuerdo con que las personas puedan tener los permisos necesarios para atender tratamientos médicos y licencias por periodos menstruales incapacitantes?

5. ¿Está de acuerdo en que las empresas deban contratar al menos dos personas con discapacidad por cada 100 trabajadores?

Publicidad

6. ¿Está de acuerdo con que los jóvenes aprendices del SENA y de instituciones similares tengan un contrato laboral?

7. ¿Está de acuerdo con que las personas trabajadoras en plataformas de reparto acuerden su tipo de contrato y se les garantice el pago de seguridad social?

Publicidad

8. ¿Está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial para que los empresarios del campo garanticen los derechos laborales y el salario justo a los trabajadores agrarios?

9. ¿Está de acuerdo en eliminar la tercerización e intermediación laboral mediante contratos sindicales que violan los derechos laborales?

10. ¿Está de acuerdo con que las trabajadoras domésticas, madres comunitarias, periodistas, deportistas, artistas, conductores, entre otros trabajadores informales, sean formalizados o tengan acceso a la seguridad social?

11. ¿Está de acuerdo en promover la estabilidad laboral mediante contratos a término indefinido como regla general?

12. ¿Está de acuerdo con constituir un fondo especial destinado al reconocimiento de un bono pensional para los campesinos y campesinas?

Escuche aquí la entrevista completa: