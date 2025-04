¿El presidente Petro amenaza al Senado si no aprueba la consulta popular?

A partir del próximo viernes, comenzarían a contar los 30 días que tiene el Senado de la República para decidir si aprueba o no la convocatoria a una Consulta Popular anunciada por el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Digo que ese día comenzaría la cuenta regresiva, en caso de que sea radicada formalmente la convocatoria con cuestionario incluido, que tendrá que ser discutido por la plenaria del Senado. El presidente Petro y el Gobierno han anunciado que cumplirá con ese trámite este jueves primero de mayo, en el marco de la celebración del Día del Trabajo.

Si se cumple con esa ritualidad, el país político entrará anticipadamente en modo electoral, porque el Legislativo se concentrará en los 30 días posteriores en debatir y discutir si sale adelante la Consulta. El Senado tiene tres opciones frente al tema: aprobar o negar la convocatoria y una tercera posibilidad es que no tome decisiones.

Si el Senado aprueba o no decide sobre la consulta, el escenario es más o menos similar: el Presidente de la República convocará a las urnas durante los tres meses posteriores a que termine el trámite en el Legislativo.

Pero si el Senado no aprueba la convocatoria a la Consulta Popular, el Gobierno debe respetar esa decisión, por cuanto no tiene herramientas legales para avanzar en el trámite. Sin embargo, resulta llamativa la advertencia que hizo anoche el presidente Petro diciendo que si se niega la consulta en el Senado mientras se discute en la Comisión Primera el proyecto de reforma laboral radicado por el partido Liberal, “el pueblo debe saber qué hacer. Porque pierde razón de ser un órgano representativo que le quita la voz a su mandante. El pueblo tendrá la posibilidad de actuar de otras maneras. No es amenaza. Una institución se vuelve ilegítima”.

De otro lado, surge una pregunta adicional para saber ¿a qué juega políticamente el gobierno cuando por un lado dice que la Consulta Popular “va porque va” y al mismo tiempo anuncia que impulsará con mensaje de urgencia el proyecto de mini reforma laboral radicada en el Senado de la República por el Partido Liberal?.

Publicidad

Hablando de votos, la pregunta adicional que surge es: cómo va a conseguir el gobierno que cada pregunta de la Consulta logre alcanzar el umbral de 13 millones 600 mil votos, cifra superior a la votación de Gustavo Petro cuando fue elegido Presidente en 2022 en el pico de su popularidad.