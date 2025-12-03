Partido Liberal ofrece a Héctor Olimpo el aval para candidatura presidencial

El Partido Liberal le ofreció al exgobernador de Sucre Héctor Olimpo avalar su candidatura a la presidencia. El ofrecimiento se dio por medio de una carta firmada por Jaime Alberto Jaramillo, secretario general del partido.

“Se trata de un momento decisivo. Colombia necesita procesos serios, transparentes, abiertos a la opinión pública y alejados de cualquier sombra de imposición. Su participación fortalecerá la legitimidad del mecanismo, ampliará la base ciudadana de la consulta y permitirá presentar ante el país una opción liberal, moderna, regional y profundamente democrática”, dice la carta del Partido Liberal.

Es importante recordar que Héctor Olimpo ya recolectó firmas para inscribirse como candidato presidencial, pues él, en principio, hizo parte de la coalición La Fuerza de las Regiones; sin embargo, recientemente fue expulsado.

“En el marco de los diálogos adelantados con diversas colectividades para realizar una Consulta Popular Interpartidista en marzo de 2026 —mecanismo democrático que permitirá escoger un candidato único presidencial— el Partido Liberal considera indispensable contar en ese proceso con liderazgos que inspiren confianza, construyan unidad y representen una alternativa renovada para Colombia en esta cruzada por la defensa de nuestra democracia. Usted es, sin duda, uno de ellos”, le dice a Olimpo el Partido Liberal.