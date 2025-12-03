En vivo
Gas en Colombia
Advertencia de Trump
Miguel Ayala
Cúcuta vuelve a la A

Política  / Partido Liberal ofrece a Héctor Olimpo el aval para candidatura presidencial

Partido Liberal ofrece a Héctor Olimpo el aval para candidatura presidencial

El exgobernador de Sucre, Héctor Olimpo, ya presentó ante la Registraduría sus firmas para inscribirse como candidato.

