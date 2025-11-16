En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Bombardeos
Estados Unidos
Vehículos en Bogotá
Centro Democrático

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Desconocidos ingresaron a vivienda de la madre del precandidato presidencial Héctor Olimpo Espinosa

Desconocidos ingresaron a vivienda de la madre del precandidato presidencial Héctor Olimpo Espinosa

Removieron todos los objetos de la casa. El hecho se registra después que la mamá del también exgobernador vendría siendo víctima de intentos de extorsión.

Publicidad

Publicidad

Publicidad