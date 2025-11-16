Desconocidos ingresaron a vivienda de la madre del precandidato presidencial Héctor Olimpo Espinosa

La vivienda de la madre del precandidato presidencial Héctor Olimpo Espinosa fue violentada por desconocidos, según denunció el propio dirigente político en sus redes sociales. Espinosa afirmó que el ingreso irregular al inmueble, ubicado en Sincelejo, se produjo tras forzar una reja y acceder por una ventana, hecho que calificó como un ataque directo a la tranquilidad de su familia.

En las imágenes divulgadas por Espinosa se observa el interior del apartamento totalmente revuelto, con objetos y documentos esparcidos por el suelo. “Aquí rompieron la reja, se metieron por una ventana. Este es mi cuarto”, se escucha en uno de los videos difundidos.

Espinosa aseguró que su madre ya había sido víctima de intentos de extorsión meses atrás y que el nuevo episodio incrementa la preocupación por su seguridad. “Hoy tocaron lo más sagrado que tengo: la tranquilidad de mi mamá. Se metieron a su apartamento, revolcaron su vida, sus recuerdos, sus documentos… Cuando uno ve a su madre con miedo, algo se rompe por dentro”, expresó.

El precandidato también relacionó el caso con la situación de inseguridad que, según él, viven miles de colombianos a diario. Mencionó delitos como extorsiones, robos, amenazas y “casas violentadas”, señalando que las cifras de impunidad agravan la percepción de desprotección. “Me dicen las autoridades que capturan y capturan… pero muchos jueces sueltan. Siempre una excusa. Por eso estamos como estamos: 93 % de impunidad”, afirmó.



Espinosa reiteró que estos hechos refuerzan su determinación política y aseguró que, de llegar a la Presidencia, promoverá reformas para fortalecer la justicia y la Fuerza Pública. Entre sus propuestas mencionó combatir la impunidad, construir nuevas cárceles y endurecer las consecuencias para quienes cometan delitos. “Colombia merece volver a respirar… que las madres, las suyas y la mía, puedan dormir tranquilas”, propuso.

