Pelea entre Uribe y Roy Barreras pasó de las redes a las sesiones virtuales

En la más reciente sesión de la plenaria del Senado, varios miembros del uribismo atacaron al senador del Partido de la U, Roy Barreras, de manera directa e indirecta.

“Se convirtió en la cabeza del santísimo en el congreso y ahora parece prácticamente como Gandhi colombiano llevando mensajes de paz y reconciliación”, dijo el senador Nicolas Pérez del Centro Democrático.

“No puede ser que la salud de Colombia esté como esté, porque se robaron Caprecom y Saludcoop. No puede ser que la mermelada que tanto daño ha hecho se venza en el anaquel y que sus obesos adictos sigan peligrosamente andando por ahí en la cuarentena como si nada pasará”, manifestó el vocero del Centro Democrático en el Senado, Gabriel Velasco.

A las pullas respondió el senador Barreras.

“A mí me gustan los coros y las orquestas cuando están dirigidas magistralmente, porque me recuerdan la belleza de la humanidad y de la creatividad. Hoy vimos un coro mal orquestado, mal dirigido, pero coherente y uniforme; y no podía estar más de acuerdo con ese coro, que casi todos los senadores de su partido”, sostuvo.

“Algunos se molestan y su jefe máximo también, pues no debería avergonzarse del señor Pedro Sarmiento, que tiene contratos con recursos de La paz y la Unidad de Víctimas, en una ofensa a las víctimas y a La paz, para hacer publicidad y redes sociales. Es un viejo conocido por esa casa política”, agregó Roy Barreras.

El líder natural del partido Centro Democrático interpeló lo dicho por el senador Barreras y dijo que fue engañado en su buena fe.

“El senador Roy Barreras me engañó. Hace un tiempo me dijo que fuera yo a la Corte, al Consejo de Estado, que le iban a decretar perdida de vestidura, que porque le estaban acusando de un tráfico de influencias en mi gobierno, para entregarle a una comunidad de Cali o a una entidad de Cali unos premios de estupefacientes. Yo de buena fe, fui al Consejo de Estado hablar por él. Después me ha dicho la gente que cómo me deje engañar”, declaró Uribe.

El exmandatario y senador defendió la Ley 100, luego de las críticas hechas por Roy Barreras.

