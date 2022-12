Perdí porque Rodolfo no me ayudó: Leonidas Gómez

A través de un Facebook Live que realizó al terminar la contienda electoral, Leonidas Gómez aseguró que el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, le hizo un fuerte reclamo por los resultados que lo dieron como perdedor en la carrera por la Gobernación de Santander.

“No admito reclamo alguno, porque él (Rodolfo Hernández) ayudó a Juan Carlos Cárdenas, pero no quiso apoyarme en la provincia (…) Varias veces le dije que fuéramos a la provincia, a Barrancabermeja, Socorro, Málaga, porque lo quieren mucho, pero no quiso”, afirmó el exsenador Gómez.

Publicidad

También se fue lanza en ristre contra el exmandatario de Bucaramanga por no darle tiempo en sus Facebook Live: “Rodolfo solo me ayudó con dos Facebook Live que hizo en su espacio, donde me cortó cuando estaba exponiendo mis ideas, cortándome la palabra, esa fue su ayuda”.

Leonidas Gómez, además lanzó fuertes ‘pullas’ contra el también candidato a la Gobernación, Emiro Bueno Arias.

“Tristemente otro de los candidatos que no quiso hacer alianza (Emiro Arias) pasará a la historia como un gran traidor”, señaló Leónidas Gómez en sus redes sociales.

Publicidad

Leónidas Gómez aún no ha aceptado su curul en la Asamblea de Santander.