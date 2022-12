Petro asegura que Duque se niega a asistir a debates de cara a la segunda vuelta

En la presentación oficial de los sectores que integran la Gran Coalición por La Paz, el candidato de la Colombia Humana aseguró que Iván Duque se niega a debatir con él y que la campaña del candidato Centro Democrático llamó a varios medios de comunicación a cancelar los espacios.



“No es una gripa, es sistemático, está suspendiendo el debate presidencial en Colombia y se debe a un temor a debatir conmigo a profundidad sobre la situación colombiana”, indicó Petro.



Adicionalmente, hicieron un llamado a la campaña de su contrincante para que trabajen en un frente común para analizar la situación de Hidroituango, “que cada día empeora más”.



Petro aseguró que no ha recibido invitación para asistir a la Corte Constitucional como lo hizo Iván Duque, pero que igual no le parece una visita correcta o adecuada. “Entiendo que los magistrados estén asustados con las propuestas de Duque, pero no, a mí no me han invitado”.



Petro fue acompañado por dos congresistas actuales: Oscar Hurtado del Partido Liberal por Antioquia y Jhon Jairo Cárdenas del Partido de La U por el departamento del Cauca.



Integrantes de la Gran Coalición por La Paz



Ingrid Betancourt

Carlos Caicedo

Antonio Navarro Wolf

Jorge Iván Ospina

El presidente del Polo, Álvaro Argote

Clara López

Marta Peralta presidenta Mais

Oscar Hurtado representante liberal Antioquia

Jhon Jairo Cardenas representante Partido De La U, Cauca.

Luis Ernesto Gómez

Daniel Quintero