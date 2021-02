Petro, Claudia López y Galán, enfrascados en pelea en Twitter por moción contra secretario de Salud

El Concejo de Bogotá, con 15 votos a favor y 27 en contra, rechazó la moción de censura contra el secretario de Salud, Alejandro Gómez, que sostenía que el funcionario no dio respuesta a las dudas planteadas por el Concejo respecto a la pandemia.

En su cuenta de Twitter, la alcaldesa Claudia López dijo que en la iniciativa hubo “mezquindad política” de parte del uribismo y el petrismo.

“Uribismo, petrismo y oportunismo hacen campaña añorando que Bogotá fracase y la muerte nos arrase. Lamentan que el sistema hospitalario no colapse, que hayamos superado con el cuidado de todos el segundo pico, desprecian el esfuerzo colectivo por la vida. Mezquindad sin límite”, escribió. “Concejo de Bogotá negó contundentemente la moción infundada y oportunista a nuestro Secretario de Salud.

Gracias Alejandro por tu dedicación para cuidar a Bogotá, al personal de salud y al sistema hospitalario para que salgamos adelante de esta pandemia mortal”, añadió. A los trinos respondieron Gustavo Petro , pero también Juan Manuel Galán, presidente del Concejo de la ciudad. “Irresponsable para hacer política con recursos públicos. A usted le dijimos que, si se reconstituían los equipos médicos en los barrios de Bogotá, menos gente moriría y la enfermedad podría controlarse mejor. Le propusimos apostar por la vida. Usted prefirió EPS y privatizaciones”, respondió Petro, líder de la Colombia Humana.

Mientras tanto, Galán respondió que se haya negado la moción no significa que los temas hayan quedado claro. “Que el Concejo haya negado la moción no significa que no hayan quedado temas sin explicación; el control no es oportunismo es transparencia con los ciudadanos. Y sería bueno, por ejemplo, explicar cómo se controló acá la cepa británica que aún los británicos no controlan”, manifestó. Este es el hilo de la polémica: