Petro llama "traidores de la patria" a políticos que viajaron a EEUU pidiendo libertad de Uribe

Después de años de juicio e investigación, el caso del expresidente Álvaro Uribe terminó una condena de 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, la cual ha generado diversas opiniones en sectores políticos tanto a favor como en contra.

De hecho, algunos políticos de oposición han comenzado a pedir ayuda en Estados Unidos apoyo en el caso, ya que, según ellos, el caso presentó diversas irregularidades que no justifican su condenan y el expresidente debería estar libre en este caso, palabras que han molestado al presidente Gustavo Petro, que, en su reciente alocución, los llamó “traidores de patria” por no respetar la justicia colombiana.

“A la justicia se le respetan Colombia y en Estados Unidos. Colombianos que se van allá a destruir la justicia en Colombia. Traidores a la patria, no oposición, una oposición no tiene esa indignidad. que se defiendan en los tribunales están en su derecho como quieran y los jueces deben ser libres de lo que decidan, libres completamente no jueces con miedo no jueces pensando que los van a matar o arrodillados porque en las redes y en la prensa insinúan que los van a matar por hacer justicia en Colombia”, dijo el mandatario.

Recientemente un grupo de congresistas del Centro Democrático viajó a Estados Unidos tras la condena a 12 años de prisión contra el expresidente Álvaro Uribe. Decisión que sigue generando diversas opiniones, aunque cabe recordar que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, criticó la decisión tomada en este caso.

“El único delito del expresidente colombiano Uribe ha sido luchar incansablemente y defender su patria. La instrumentalización del poder judicial colombiano por parte de jueces radicales ha sentado un precedente preocupante”, dijo. Decisión que, además, causó cierta tensión diplomática en la relación de ambos países.