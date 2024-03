Petro responde a Vargas Lleras sobre constituyente: “No es entre dirigentes, es la ciudadanía”

El presidente Gustavo Petro, en una nueva jornada de ‘Gobierno con el Pueblo’ en Córdoba, le respondió a Germán Vargas Lleras, quien aceptó la constituyente propuesta por el mandatario. Afirmó que no se trata de medir fuerzas, como “dicen por ahí”.

“Venga y medimos fuerzas, dicen por ahí, no. El proceso constituyente no es entre los dirigentes políticos del país, antes que nada, es darle el poder a la población. No es el dirigente de arriba, Vargas Lleras se equivoca, es la ciudadanía diversa adquiriendo poder”, señaló Petro.

Y es que, en tono desafiante, Germán Vargas Lleras, jefe natural de Cambio Radical y una de las figuras más prominentes de la oposición, aseguró que espera que el primer mandatario no frene en su idea, pero que la convocatoria se haga mediante los caminos que establecen la Constitución y la ley, e incluso puso su nombre para ser uno de esos constituyentes.

"Esta iniciativa me parece formidable y realmente muy oportuna. Me llenaría de ilusión poder llegar a esa constituyente, porque es que no creo en las razones que esgrime el presidente para abrirle paso a la constituyente, pero sí creo en la propia constituyente. Hace ya un par de meses le acepté al Gobierno a ser parte de la Comisión de Reforma a la Justicia", afirmó Vargas Lleras.

Además, en la noche de este martes, 19 de marzo, Vargas Lleras agregó que, "si Petro convoca una constituyente, es para que los colombianos designen a quienes los van representar, no para que él los nombre a dedo y por decreto".

Si Petro convoca una Constituyente es para que los colombianos designen a quienes los van representar, no para que él los nombre a dedo y por decreto. — Germán Vargas Lleras (@German_Vargas) March 20, 2024

Gustavo Petro. Foto: Presidencia.

Por otro lado, Petro también aseguró este martes que "muchos de los que se oponen" a la asamblea constituyente propuesta por él lo hacen porque son "amantes de la gobernanza paramilitar", en referencia a los vínculos de políticos con grupos como las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

"Para sincerar el debate: muchos de los que se oponen a un proceso constituyente que haga protagonista a la ciudadanía de las reformas fundamentales, no lo hacen porque sean amantes de la Constitución del 91, sino porque son amantes de la gobernanza paramilitar y el régimen de corrupción que después de expedida la Constitución se impuso de facto en el país", expresó Petro en la red social X.