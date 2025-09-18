"Petro responde de forma grosera y personal a decisión de EE.UU.": excanciller Camilo Reyes

Crece la preocupación en algunos sectores del país tras la descertificación de Estados Unidos a Colombia en la lucha antidrogas, en especial por la postura del presidente Gustavo Petro, que, según algunos, no ha sido la correcta. En sus redes sociales, el mandatario ha sido critico con el Gobierno Trump, incluso, llamando “limosna” el apoyo bilateral.

“Al Ejército de Colombia le va mejor si compra sus armas o las hace como nuestros recursos propios, porque si no será un Ejército de la soberanía nacional Ojo, se acabó eso, no más policías muertos. Ya veremos cómo lo hacemos... No más limosnas ni regalos.”, dijo el presidente en su consejo de ministros tras la decisión del Gobierno Trump.

Pero en diálogo con Recap de Blu Radio, el excanciller Camilo Reyes aseguró que esta no debe ser la respuesta del presidente ni sus pronunciamientos en redes sociales, pues es seguir la agresión y el rifirrafe entre las partes, que, si bien la decisión de Estados Unidos no fue la más acertada, existe una relación de más de 30 años en apoyo y unión bilateral.

Presidente Gustavo Petro Foto: AFP

“Responder de manera agresiva, hasta groseras en mi opinión, es una respuesta equivocada. Equivocada porque ignora un capital público de ambos países en una relación. No estoy de acuerdo con la decisión de Estados Unidos, pero no quiere decir que la respuesta que venga desde nuestro lado sea ignorando un capital público, no solo político, de cooperación que ha representado mucho bien para muchos colombianos a través de muchos años.



Asimismo, dijo que “el apoyo de Estados Unidos no es limosna”, pero tampoco se puede desestimar el apoyo que ha tenido Colombia en la lucha contra las drogas en comparación con otros países, desde 1971 cuando comenzó esta relación.

“La inversión que ha hecho Colombia ha sido gigantesca y ha sido mayor de la que hemos recibido de Estados Unidos. Como hay responsabilidad de lado de lado, debía haber responsabilidad de lado y lado para evitar esta decisión (…) Eso sin tener en cuenta la cantidad de vidas que ha perdido Colombia en la lucha contra el narcotráfico.