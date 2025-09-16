Así recuerda Ernesto Samper la descertificación de la lucha antidrogas en su Gobierno

Este 15 de septiembre de 2025, Donald Trump anunció la descertificación de Colombia en la materia de lucha antidrogas, medida presentada al Congreso como parte de una “sanción” a ciertos países por incumplir sus compromisos en la prohibición de tránsito mayor de drogas o de producción ilícita mayor de drogas.

Sin embargo, no es la primera vez que el país enfrenta una situación como esta con Estados Unidos, pues sucedió hace 30 años en el Gobierno del entonces presidente Ernesto Samper, quien llevó a este país a tomar la decisión por sus presuntos nexos con el narcotráfico con el Cartel de Cali en su campaña presidencial.

“Hay una equivocación en el juzgamiento que hace Estados Unidos en la producción de la coca. Hoy en día en los territorios se ve diferente variedad de coca, podría decir yo que la medida no es el número de hectáreas, sino las toneladas que produce cada una. Decisión que, por supuesto, no comparto”, dijo el expresidente.

Expresidente de Colombia Ernesto Samper Foto: AFP

¿Cómo fue la descertificación de la lucha antidrogas en 1996? Esto recuerda Samper

En diálogo con Recap de Blu Radio, Samper resaltó que el Gobierno nacional en esta decisión no quedó del todo mal, pues aún contará con el apoyo de Estados Unidos en cooperación bilateral entre las partes y con la solicitud al país de que haga algunos ajustes para reversar la situación en un futuro cercano.

“Creo que hay unas medidas, que no he visto, que en este momento se impusieron algunas sanciones en cuestiones económicas. Por ejemplo, el voto negativo de los prestamos a Colombia, pero yo mismo pude determinar que esto era una farsa, pude ver los que propios directores de los bancos pedían votar a favor con empresas que querían hacer negocios con el país. Lo digo yo, esto no es el fin del mundo, Colombia debería seguir el camino que se inició entonces (…) Estas medidas no deben ser para chantajear un país y hacerle un daño reputacional, la gente piensa que el país no ha hecho nada en la lucha contra las drogas”, puntualizó.

Asimismo, Sampero dijo que Colombia sí podrá seguir adelante como lo hizo su Gobierno en la descertificación de la lucha antidrogas en 1996, que, según él, no es tema de un solo Gobierno. Hay un trabajo en contra del narcotráfico desde los 90s que “no son tenidos en cuenta por Estados Unidos”, según el expresidente.

Estados Unidos descertifica a Colombia en la lucha contra las drogas Fotos: AFP y Meta IA