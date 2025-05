¿Petro se arrepintió de dejar a Benedetti como ministro delegatario por viaje a China?

A las 11:38 de la mañana estaba publicado en la página del departamento administrativo de la Presidencia el decreto 0499 del 7 de mayo que dejaba al ministro del Interior, Armando Benedetti, como ministro delegatario con funciones presidenciales del 10 al 17 de mayo, que es el tiempo que el presidente Gustavo Petro estará en China, en un foro de la Celac al que están invitados más de 17 cancilleres y tres presidentes: Colombia, Chile y Brasil.

Blu Radio tiene el pantallazo que lo comprueba y el video de cómo al ingresar a la página estaba publicado. Sin embargo, a las 11:51 de la mañana, cuando volvimos a ingresar al link del decreto, lo habían eliminado, por lo que aparecía un anuncio que decía: lamentamos informar que la página que busca no existe.

¿Petro se arrepintió de dejar a Benedetti como ministro delegatario? Foto: captura de pantalla Presidencia

Luego, el presidente Petro, a través de su cuenta de X, "desmintió" que Benedetti fuera a asumir estas funciones, asegurando que quedará como encargado el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, como ocurre la mayoría de veces.

Eliminaron decreto de Benedetti en la página de Presidencia

Hay varias versiones de lo que pudo haber ocurrido. Personas cercanas a la presidencia dicen que Benedetti iba a viajar con el mandatario a China, por lo que, por obvias razones, no podría quedar con funciones presidenciales. Pero esto no tiene mucho sentido, pues la otra semana se va a votar la consulta popular y Benedetti dejaría al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, solo con esa responsabilidad.

La otra versión es que la ley dice que un ministro delegatario no puede ser alguien que no sea del mismo partido o movimiento del presidente Petro. Benedetti no cumple esta condición. El Departamento Administrativo de la Presidencia se habría dado cuenta de esto y, por ello, habría bajado el decreto.