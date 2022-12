Pinto, a imputación de cargos por supuesto plan para atentar contra Jorge E. Vélez

Luego de que Cambio Radical revelara que tiene información de que “existen graves indicios que vincularían a la señora exgobernadora y a su cercano grupo de colaboradores en una tentativa de homicidio contra el doctor Jorge Enrique Vélez”, la Fiscalía General se pronunció.

El ente de control aseguró que desde hace dos semanas Oneida Pinto fue citada a declaración juramentada y no asistió.

Por lo tanto, la Fiscalía imputará cargos a Oneida Pinto este viernes por el supuesto plan para atentar contra el gobernador Vélez.

Este es el comunicado completo emitido por Cambio Radical:



En el día de hoy, el Tribunal de Ética del Partido Cambio Radical, por unanimidad, tomó la decisión de expulsar de sus filas a la Sra exgobernadora de la Guajira, Oneida Pinto.



Contra esta decisión no procede recurso alguno. Lamentamos que este pronunciamiento resulte extemporáneo, como lo reconoce la misma providencia del Tribunal de Ética, de haber actuado tardíamente.



Si bien el Consejo de Estado se limitó a decretar la nulidad de su elección, el Tribunal de Ética de Cambio Radical ha ido más allá cuando argumenta que la Sra exgobernadora no sólo estaba inhabilitada para participar del proceso electoral, sino que, así mismo, en el desempeño del cargo violó los principios de transparencia, de dignidad, de responsabilidad, entre otros.



Aunque no se extremaron controles en su debido momento, cuando la Sra Exgobernadora solicitó el aval, no existía en su contra impedimento fiscal, disciplinario o penal alguno.



Destacamos la tarea cumplida por el señor Gobernador encargado, Jorge Enrique Vélez, también miembro de Cambio Radical, y quien mucho ha contribuido no sólo con la investigación que la Fiscalía ha adelantado sobre la gestión de la propia exgobernadora, sino además de todos sus antecesores, pertenecientes a varias colectividades, y que demuestran hasta qué punto había llegado la corrupción en La Guajira, permeando a toda la dirigencia política del departamento, sin distingo alguno de partidos o movimientos políticos.



Además, en el Partido hemos sido informados de que existen graves indicios que vincularían a la Sra exgobernadora y a su cercano grupo de colaboradores en una tentativa de homicidio contra el doctor Jorge Enrique Vélez. Ante esta grave situación, esperamos que la Fiscalía General de la Nación, a la mayor prontitud, pueda esclarecer estos hechos y tome las medidas a que haya lugar.



En relación con el caso de la exgobernadora Oneida Pinto, ofrecemos las más sentidas disculpas por los hechos ocurridos. En el futuro extremaremos todos los controles para que una situación así, ¡nunca más se repita!



De los actuales candidatos que se han inscrito para las elecciones atípicas, a celebrase este 6 de noviembre, ninguno ofrece las suficientes garantías de que hechos como los conocidos no vuelvan a suceder. Por tal motivo, en Cambio Radical nos abstuvimos de dar aval o coaval a quienes así lo solicitaron.