Precandidatos antipetristas se reúnen para hablar sobre posible alianza para 2026

La coalición de la Fuerza de las Regiones, de la cual hacen parte Héctor Olimpo, Aníbal Gaviria, Juan Guillermo Zuluaga y Juan Carlos Cárdenas, ha estado en reuniones durante los últimos días con Juan Daniel Oviedo, Mauricio Cárdenas y Enrique Peñalosa.

En esos encuentros se ha hablado sobre la importancia de llegar unidos a la primera vuelta de las elecciones del 2026.

Este martes, en un restaurante en Bogotá, se encontraron algunos de los representantes de la Fuerza de las Regiones con Peñalosa, Oviedo y Cárdenas nuevamente. Sin embargo, a este encuentro también asistieron otros precandidatos presidenciales y dirigentes políticos.

Esta vez en el encuentro también estuvieron David Luna, Martha Lucía Ramírez el excontralor Felipe Córdoba, el exministro Daniel Palacios, Juan Manuel Galán y el senador Mauricio Gómez.

David Luna, Martha Lucía Ramírez

Según le contaron a Blu Radio algunos asistentes a la reunión, se habló sobre la posibilidad de que los partidos Liberal, Conservador, la U, el Nuevo Liberalismo y Cambio Radical organicen un proceso de selección que concluya con una consulta en marzo.

Aunque esta idea aún se está trabajando, una de las propuestas es que en esa consulta de marzo haya únicamente cinco candidatos y los demás sectores apoyen al ganador en primera vuelta.

Es importante recordar que, por ejemplo la Fuerza de las Regiones elegirá a un candidato por encuesta en noviembre.

Otros de los asistentes comentaron que aún no ha habido reuniones con Vicky Dávila o Abelardo de la Espriella pero que la puerta tampoco está cerrada, pues se trata de lograr una unión y un grupo amplio de cara al proceso electoral del 2026.

Es importante señalar que hasta el momento no hay una decisión concreta y lo que se está haciendo es hablar de propuestas desde los diferentes sectores.