"Prefiero cortarme una mano antes de firmar": Gabriel Vallejo sobre pedido de los Cabal Lafaurie

La política colombiana ha dado un giro inesperado. La senadora María Fernanda Cabal y el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, quienes se han caracterizado por ser fieles representantes del Centro Democrático, enviaron una carta al director del partido, Gabriel Vallejo, en la que manifestaron su decisión de no continuar militando en la colectividad.

Según han señalado Cabal y Lafaurie, la decisión se debe a presuntas irregularidades en el proceso que llevó a la elección de Paloma Valencia como candidata presidencial del partido. De acuerdo con lo expuesto en la carta, estos hechos habrían derivado en situaciones irregulares dentro del mecanismo de selección, algunas de ellas surgidas tras la llegada de Miguel Uribe Londoño al proceso.

Ante este complejo panorama político, Recap Blu tuvo la oportunidad de conversar con el doctor Gabriel Vallejo.

María Fernanda Cabal y José Félix Lafaurie Fotos: AFP y @jflafaurie

Gabriel Vallejo responde a la carta de María Fernanda Cabal

Gabriel Vallejo, quien hasta ahora no se había pronunciado sobre este tema ante ningún medio de comunicación, sostuvo una conversación con el equipo de Recap Blu a través de WhatsApp, en la que respondió varias preguntas sobre el futuro de los dirigentes y del Centro Democrático.

Una de las inquietudes que más ha generado debate frente a la carta es la aceptación de la renuncia de José Félix Lafaurie y no la de María Fernanda Cabal. Al respecto, Vallejo explicó que la decisión obedeció a que Cabal no firmó el documento. “Porque la carta la firma José Félix, no María Fernanda”, señaló.

Adicionalmente, indicó que María Fernanda Cabal, al no firmar la carta, conservará su curul en el Senado de la República por el Centro Democrático, a menos que presente una renuncia formal.

Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático. Foto: Blu Radio.

¿Hay irregularidades en el Centro Democrático?

Ante la pregunta sobre las supuestas irregularidades en la elección de Paloma Valencia, Gabriel Vallejo afirmó que “el informe de auditoría certificó que el proceso fue transparente”, y aclaró que las encuestas fueron concluyentes, por lo que, a su juicio, las denuncias de Cabal y Lafaurie carecen de sustento.

De hecho, Cabal y Lafaurie incluyeron en su carta una propuesta que generó polémica: “Merecemos una salida digna, por lo que proponemos una escisión del CD, que le permita a María Fernanda formar su propia agrupación política de conformidad con los estatutos del partido y las normas electorales vigentes del CNE”.

Una iniciativa que no cayó bien en el núcleo de la colectividad y a la que Vallejo respondió con firmeza: “No seré yo quien firme semejante despropósito. Prefiero cortarme una mano antes de firmar la escisión del partido”.

La carta ha desatado un fuerte debate en el escenario político. Aunque Lafaurie habría señalado conocer al responsable de la filtración del documento, Vallejo aseguró creer que fue el propio expresidente de Fedegán quien lo difundió: “Que él le explique mejor al país por qué envió la carta a varias personas sin autorización mía y sin indicar al final si iba con copia a otros destinatarios. ¿Acaso el que la quería filtrar era él?”.



Vallejo cuestiona la carta de Cabal y Lafaurie

Durante la breve entrevista por chat, Gabriel Vallejo entregó a Recap Blu cinco preguntas para ser leídas en vivo, con las que cuestiona la postura de María Fernanda Cabal y José Félix Lafaurie:

