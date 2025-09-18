Presidente Petro vuelve a usar idea de la Constituyente de cara a la campaña de 2026

El presidente Gustavo Petro estuvo en La Dorada, Caldas, en un evento de entrega de 18.000 hectáreas para el Magdalena Medio, en el marco de la reforma agraria. Desde allí, el mandatario volvió a insistir en su idea de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente el próximo año, para ello le hizo un llamado a las organizaciones sociales y campesinas del país.

"Empecemos a hablar de cómo se crea una asociación nacional campesina, de cómo se articulan las demás fuerzas sociales de Colombia y de cómo volvemos realidad el año entrante, a través de los mecanismos que la Constitución actual establece la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente para hacer una Constitución que garantice, no la nueva Constitución que ya la tenemos, que garantice que se vuelva realidad, que ningún magistrado nos vuelva a echar un discurso de un Estado de derecho que termina siendo un Estado mafioso, sino que sea el Estado social de derecho que ordenó la Asamblea Nacional Constituyente de 19991 y a la que le pusieron trampa", dijo Petro.

Por otro lado, aseguró que el paramilitarismo se incrustó en todas las ramas del poder de Colombia y que, incluso, hasta hace tres años, estaba en la Presidencia de la República.

“El paramilitarismo fue el Ejército principal de las mafias, incrustado incluso en el Estado en todas las ramas del poder público incluida la Presidencia de la República. Se preguntan los gringos que por qué creció tanto el cultivo de hoja de coca en Colombia, pues por eso, que quería que creciera en cultivos bajo una gobernanza paramilitar", agregó el presidente.



#EnVideo El presidente, Gustavo Petro, volvió a usar idea de la Constituyente de cara a las elecciones de 2026. pic.twitter.com/6dDuV1uBpO — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 18, 2025

El mandatario también se preguntó dónde estaban los representantes del Banco Agrario y el comandante de Policía de La Dorada, al no encontrar respuesta manifestó su inconformidad.

"Me toma, ministra de Agricultura, nota para que esto no se me olvide. El director nacional de la Policía nos tiene que comentar, para que lo llame de una vez. Que le diga que la orden que da el presidente es que aquí se cuida el campesinado o se cambia la Policía, porque no vamos a permitir un nuevo asesinato más, la Policía me responde por la vida del campesinado del Magdalena Medio", señaló el presidente.