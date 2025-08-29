Propuestas, alianzas y firmas: lo que propone Abelardo de la Espriella de cara a las presidenciales

La carrera presidencial para el período 2026 ha comenzó, y uno de los primeros en lanzarse "al agua" es el abogado Abelardo de la Espriella. Liderando el movimiento Defensores de la Patria, de la Espriella ha anunciado oficialmente su precandidatura a la Presidencia de Colombia, con una ambiciosa meta de recolección de firmas y una plataforma política contundente centrada en principios y valores fundacionales.

De la Espriella, conocido por su figura polémica y su férrea postura de derecha, reveló en una entrevista para Mañanas Blu, sus planes para alcanzar la Casa de Nariño. Su estrategia principal consiste en inscribir su candidatura a través de la recolección de firmas, superando con creces el umbral mínimo exigido.



Más de 3 millones de firmas para “Defensores de la Patria”

El precandidato Abelardo de la Espriella ha dejado clara su determinación al fijar una meta de más de 3 millones de firmas para inscribir su movimiento, Defensores de la Patria. Esta cifra triplica con creces el mínimo de 600.000 firmas requerido por la ley electoral colombiana. "No, voy a recoger más de 3 millones de firmas", afirmó de la Espriella, añadiendo que "a mí me gusta hacer lo difícil. Yo le dejo lo fácil a los demás".



Alianzas estratégicas

El camino de de la Espriella hacia la presidencia ya cuenta con respaldos importantes. Ha recibido la adhesión del movimiento Salvación Nacional, liderado por Enrique Gómez Martínez, quien asumirá como su jefe de debate. De la Espriella ve esta alianza como una cuestión de principios y valores: "Salvación Nacional me representa y yo represento a Salvación Nacional, como represento también el ideario que también me representa a mí del Centro Democrático".

El precandidato también considera al Centro Democrático como un aliado natural, buscando la unidad con "todos los partidos que defiendan los principios y valores fundacionales que representan el alma de la colombianidad". Entre estos principios, destaca la defensa de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, la lucha contra la criminalidad, el empoderamiento de la fuerza pública, la recuperación del sistema de salud, la creencia en Dios, la oportunidad para los jóvenes, el cierre de la brecha social y la potenciación económica.



Unidad de la derecha

"Lo que sí es claro es que tenemos un objetivo común, es derrotar al petrismo, derrotar a ese modelo fracasado en lo político, en lo social, en lo militar que es el petrismo", aseguró.

En cuanto a una posible fórmula vicepresidencial, de la Espriella mencionó a varias mujeres destacadas por su carácter y principios. Si bien considera prematuro un anuncio, expresó su admiración por figuras como Lina Garrido, a quien describe como "esa mujer maravillosa, esa guerrera araucana". Otros nombres que surgieron incluyen a Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Paola Holguín. Incluso se refirió a Vicky Dávila como una mujer "extraordinaria, valiente, una gran periodista y podría ser una buena fórmula también".

El criterio clave no es el género, sino que la persona "defienda los mismos principios o valores fundacionales, que sea aguerrida, que sea valiente y porque represente dignamente el alma de la colombianidad".

Escuche aquí la entrevista: