Propuestas de precandidatos del Centro Democrático de cara a presidenciales

El candidato presidencial se definirá cuando se normalice la situación jurídica de Óscar Iván Zuluaga y Luis Alfredo Ramos, comunicó el senador Álvaro Uribe.



Estas son las propuestas de los precandidatos



Iván Duque



-El 7 de agosto de 2018 presentaremos un acto legislativo para que el narcotráfico no sea un delito amnistiable.



Timochenko y a los que ahora se dan de superhombres: armas que se encuentren, que no fueron entregadas para su destrucción serán contempladas en un delito nuevo. Se creará nuevo delito.



-La erradicación de cultivos no será voluntaria será obligatoria en este país.



-Superintendentes tendrán periodo fijo.



-Quienes pasen por cargos de justicia no podrán aspirar a cargos públicos 4 años después de dejar el cargo. No se puede hacer justicia aspirando a un cargo público.



María del Rosario Guerra



-Se enfocará en combatir la desnutrición. Ni un solo niño más puede morir en la Guajira



Carlos Holmes Trujillo



-Construcción de 60 cárceles para que el hacinamiento no sea una excusa para que los criminales vayan a casa.