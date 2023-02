”Que no nos gane la soberbia ni la sobradez”: Claudia López tras discusiones en la izquierda

En medio del evento en el que se constituyó la primera Zona de Reserva Campesina del país, desde el corregimiento de San Juan del Sumapaz, la alcaldesa Claudia López aseguró que para sostener los diferentes proyectos del Distrito se deben llevar a cabo de manera colectiva.

“Implica escoger lo que nos une, no lo que nos divide, implica trabajar juntos no maltratarnos, implica tener logros colectivos, no oportunismos individuales” declaró la alcaldesa de Bogotá.

López, siguió su discurso con mensajes contundentes para los mandatarios locales y nacionales. Además, afirmó que tienen que unirse en medio de las legítimas diferencias, y que no deben tirar a “matarse" porque lo único que conseguirían es destruir los procesos y las causas que los han llevado a ser mandatarios, y correr el riesgo de un “reversazo” electoral en las próximas elecciones.

“Qué no nos ganen la soberbia, ganamos por primera vez, pero estoy hay que refrendarlo cada tres años en las urnas” reiteró Claudia López.

Finalmente, aseguró que todos los actores tienen que trabajar de manera conjunta, y seguir con los esfuerzos que han desarrollado hasta el momento, y que ha “costado vidas” y mucho sacrificio.

