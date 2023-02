“Alcaldesa cambió las condiciones”: mintransporte explica polémica declaración sobre obras en Bogotá

El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, en diálogo con Blu Radio, dijo que sus declaraciones sobre frenar el financiamiento de las obras en Bogotá si no se modifica la primera línea del metro de la ciudad obedecieron a un “cambio de condiciones” de la alcaldesa Claudia López.

El ministro agregó que con la alcaldesa se había acordado buscar consensos y el mejor camino, pero agregó que, un momento al otro, ella cambió de padecer.

“Con la alcaldesa se acordó una mesa de diálogo, de revisar los conceptos jurídicos que viabilizaban la modificación del contrato y de revisar el aspecto económico. La alcaldesa dijo: ‘Si se modifica, yo no pongo un peso’. El presidente dijo: ‘Yo financio el 100% (…) . Hace dos días la alcaldesa dijo: ‘Esto no se toca, no se va a modificar el contrato”, añadió.

Reyes manifestó que el presidente Gustavo Petro también tuvo en cuenta ese cambio de la alcaldesa y de ahí su declaración sobre las obras.

“Acordamos conformar dos comités: el jurídico y el financiero para trabajar en esto y tomar una decisión. Lo que acordamos de palabra en esa reunión se cambió”, justificó el funcionario en Mañanas Blu.

El ministro dijo que, responsablemente, el presidente Petro está buscando el metro para Bogotá y que no se trata de un capricho.

A la pregunta sobre si el Gobierno dejará de financiar las obras proyectadas para la ciudad, Reyes dijo que no, pero aclaró que analizará el apoyo a cada una de ellas.

“Seguimos insistiendo en que convinimos en Palacio de Nariño sobre revisar jurídica, financiera y técnicamente la modificación parcial de la línea uno del metro. Los proyectos que vienen en camino en Bogotá, los vamos a revisar con responsabilidad porque esos proyectos tienen que entrar en el marco fiscal. Hay proyectos fundamentales en el sur del país, en la Colombia profunda. ¿A usted le parece que Bogotá y Medellín se lleve casi todo el presupuesto de infraestructura y otros proyectos no son necesarios”, concluyó.

Este viernes, a través de su cuenta de Twitter, Claudia López rechazó el “saboteo y amenazas” del Gobierno y aseveró: “¡Bogotá Región se respeta!”.

“Gracias a todos por querer y defender a Bogotá. Salimos adelante cuando en vez de saboteo y amenazas, construimos sobre lo construido, mejorando sin dañar, cambiando sin destruir. Somos el corazón ciudadano, económico y solidario de Colombia. ¡Bogotá Región se respeta!”, escribió López.