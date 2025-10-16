Quintero dice que está habilitado para participar en elecciones pese a su renuncia a la consulta

El exalcalde de Medellín Daniel Quintero volvió a referirse a las razones por las que se retiró de la consulta del Pacto Histórico que se hará el próximo 26 de octubre. El precandidato presidencial asegura que por una frase que aparece en el tarjetón si se mantiene en la consulta del Pacto se inhabilitaría para ir a la consulta del frente amplio en marzo.

“Al no ser una consulta partidista la ley no permite que después de ganar la consulta pueda participar en otra consulta interpartidista como la que vamos a realizar el próximo año y con la que vamos a construir un gran frente amplio para ganar en primera vuelta. Esto se agrava porque redactaron mal la pregunta ‘VOTO PARA CANDIDATOS A PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA’. Al ganar la consulta quedaba obligado a cumplir lo estipulado en el tarjetón como si fuera un contrato. Es decir que tenía que ir directamente a Mayo o me tocaría pagar los más de 200.000 millones que vale la consulta”, dijo Quintero.

En el mismo sentido aseguró que renunciando a la consulta del Pacto Histórico no queda inhabilitado para participar en las elecciones a la presidencia.

“Dado que la consulta ahora es entre tres partidos: el Polo, Comunistas y la UP a los que no estoy afiliado, y que nunca autoricé participar en una consulta de ninguno de estos tres partidos quedo en libertad para aspirar en Marzo o en Mayo del próximo año en las elecciones Presidenciales”, agregó Quintero.



Es importante recordar que la directora de la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios, explicó que, según la ley 1475 de 2011, Quintero asumió unos compromisos con los partidos que lo inscribieron.

“Si cualquiera de los tres candidatos renuncia, está renunciando a participar en la consulta, mas no renuncia a las obligaciones que adquirió con estas tres organizaciones políticas que los presentaron. Es decir, puede renunciar, pero tiene que respetar la decisión tomada en la consulta que se haga el próximo 26 de octubre y no podría presentarse por ninguna otra organización política o grupo significativo de ciudadanos, de acuerdo con lo que dice la Ley 1475”, explicó Barrios.