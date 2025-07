Reforma pensional: plenaria de Cámara no logró quórum para aprobar acta de sesión

Este miércoles, en la plenaria de la Cámara de Representantes, no se logró el quórum para votar el acta de la sesión en la que se anunció la discusión de la reforma pensional en su último debate.

Desde la oposición señalan que no pueden votar un acta de una sesión que, consideran, fue ilegal.

“Pretenden que la plenaria de la Cámara proceda a votar un acta de una sesión que fue abiertamente ilegal y contraria a la ley. Es la sesión en la que el presidente de la Cámara, el mismo día que convoca, anuncia la discusión de la reforma pensional, olvidando que había que votar el orden del día donde uno de los puntos era el anuncio de proyectos y, al no existir quórum decisorio, pues procedió a hacer el anuncio sin que existiera la votación de ese orden del día”, dijo el representante a la Cámara por Cambio Radical Julio César Triana.

En ese momento el presidente de la Cámara de Representantes era Jaime Raúl Salamanca, quien se refirió a la polémica.

Plenaria de la Cámara de Representantes Foto: Blu Radio - Kenneth Torres

“Quieren a toda costa dilatar la aplicación de la reforma pensional. Que el país lo sepa. Dejen de mentirle al país”, comentó Salamanca.

El representante a la Cámara por el Centro Democrático Andrés Forero también se refirió al tema.

Publicidad

“La chambonería y la improvisación del Gobierno nacional nuevamente tienen a la reforma pensional en vilo y es que una de las actas que está solicitando la Corte Constitucional no puede ser aprobada, toda vez que el día 27 de junio no hubo sesión propiamente dicha porque no se aprobó orden del día y, a pesar de eso, se anunció el proyecto que permitió la sesión del día siguiente. Hoy no tienen cómo aprobar el acta porque los congresistas que no asistieron no pueden votarla y de esa manera tiene dificultades para cumplir con esa exigencia que está haciendo la Corte Constitucional”, añadió Forero.

Desde el Pacto Histórico el representante Heráclito Landínez señaló que en la sesión de hoy aprobaron el acta de la sesión, en la cual se "subsanó el error de procedimiento solicitado por la honorable Corte Constitucional para avanzar en la revisión de constitucionalidad de a reforma pensional".

"Nos queda pendiente y se votará en la próxima sesión plenaria, el acta en la cual se anunció esta discusión y así completar los documentos adicionales que pidió la honorable Corte Constitucional”, recalcó.