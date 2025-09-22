Registraduría está a la espera del decreto de Gobierno con fecha de elecciones atípicas en Magdalena

La Registraduría está informando que el Gobierno aún no ha proferido el decreto fijando la fecha para las elecciones atípicas del gobernador del Magdalena.

“La Registraduría Nacional del Estado Civil informa que está a la espera de la emisión del decreto que establece la fecha para la realización de la elección atípica de gobernador del Magdalena, tras la declaratoria de nulidad de la elección realizada el 29 de octubre de 2023 por parte de la Sección Quinta del Consejo de Estado”, señaló la Registraduría.

Es importante recordar que la Sección Quinta del Consejo de Estado tumbó la elección de Rafael Martínez, de Fuerza Ciudadana, como gobernador del Magdalena por doble militancia. En ese departamento, 1.097.636 ciudadanos estarán habilitados para votar en los comicios atípicos.

Rafael Martínez Foto: Rafael Martínez X

“Una vez el Gobierno nacional profiera este decreto, la Registraduría Nacional del Estado Civil emitirá la resolución mediante la cual se fija el calendario electoral para esta nueva elección e iniciará la organización logística en todo el departamento”, señalaron desde la Registraduría.



Estos comicios ya cuentan con concepto favorable del Ministerio de Hacienda en cuanto al presupuesto necesario para adelantar la contratación de bienes y servicios necesarios para las elecciones.