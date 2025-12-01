Registraduría fija calendario para consultas interpartidistas de marzo

La Registraduría fijó el calendario electoral para las consultas interpartidistas del 8 de marzo. Ese día, algunos partidos y movimientos elegirán al candidato que apoyarán en la primera vuelta presidencial. Desde la izquierda y la centroizquierda han dicho que podría haber una consulta del Frente Amplio, mientras que en la centroderecha y la derecha han hablado de otra consulta de opositores al gobierno actual.

"Las organizaciones políticas tienen plazo hasta el próximo lunes, 8 de diciembre, para comunicar por escrito al Consejo Nacional Electoral su intención de realizar las consultas para la toma de sus decisiones o la escogencia de sus candidatos”, explicó la Registraduría.

Los partidos también podrán retractarse de su intención de ir a la consulta hasta el 22 de diciembre.

"El 27 de enero de 2026 finaliza el plazo para que aquellas colectividades que hayan solicitado la realización de consultas presenten las preguntas al Consejo Nacional Electoral. Este organismo se podrá pronunciar sobre dichas preguntas hasta el 6 de febrero de 2026”, dice el comunicado de la Registraduría.



También el 6 de febrero vence el plazo para que, en caso de que se solicite la realización de consultas, los precandidatos se postulen ante la Registraduría Nacional.

"Todas las consultas se incluirán en una única tarjeta electoral. Hacer una tarjeta por organización política o coalición es un grave error porque estaríamos vulnerando el secreto del voto. Si una persona llega a la mesa de votación a pedir la tarjeta de una consulta en concreto está mostrando su orientación ideológica, y eso viola el secreto del voto”, explicó el registrador, Hernán Penagos.

