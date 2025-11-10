Reglas han sido claras y socializadas: Centro Democrático sobre elección de candidato

El Centro Democrático emitió un comunicado en el que se refiere al proceso de selección del precandidato presidencial del partido. Lo anterior, después de que Miguel Uribe Londoño hablara sobre una supuesta falta de transparencia.

El Centro Democrático aclaró que la elección del candidato, que se hará por medio de una encuesta, ha sido clara y transparente.

“El Centro Democrático ha actuado siempre con rigor, transparencia y estricto apego a la ética en todos sus procesos internos. El proceso de selección del candidato presidencial no es la excepción”, señala el partido.

Miguel Uribe Londoño, papá del senador fallecido Miguel Uribe Turbay, será el nuevo precandidato presidencial del Centro Democrático. Foto: AFP

Uribe Londoño aseguró que la empresa Atlas Intel, que está siendo considerada para realizar la encuesta de selección, ya habría trabajado en un estudio que favorece a la senadora María Fernanda Cabal.



“Las reglas han sido claras, socializadas y nuestro compromiso siempre ha sido con una competencia leal, un proceso impecable y una elección que represente la voluntad de la ciudadanía y la unidad del partido”, agrega el comunicado del Centro Democrático.

El próximo 28 de noviembre se espera que se conozca el nombre del candidato del Centro Democrático. Los aspirantes son Andrés Guerra, Miguel Uribe Londoño, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín.

“Nuestro propósito superior es derrotar en 2026 el proyecto neocomunista que tanto daño le ha causado al país y recuperar el rumbo institucional, económico y social de Colombia”, agrega el Centro Democrático.