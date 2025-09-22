En vivo
B King
Petro en Nueva York
Caso UNGRD
Trump - Maduro

Representante Víctor Salcedo denuncia falta de presupuesto de servicio social para la paz

Representante Víctor Salcedo denuncia falta de presupuesto de servicio social para la paz

El representante a la Cámara del partido de la U, Víctor Salcedo, advierte que aún no se han destinado los recursos para la implementación efectiva del programa.

Referencia persona contando billetes.
Foto: Blu Radio
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 22 de sept, 2025

El representante a la Cámara por el Partido de la U, Víctor Salcedo, denunció que el programa servicio social para la paz no contaría con el presupuesto necesario para su implementación integral, lo anterior, debido a que en una respuesta oficial del Departamento Administrativo de la Función Pública sobre las proyecciones presupuestales se evidenciaría un déficit.

“En el informe, la entidad detalla que la necesidad real de recursos para el proyecto ‘Implementación del servicio social para la paz como alternativa para la definición de la situación militar de los jóvenes’ asciende a $128.413.714.900 para el año 2026. Sin embargo, la cuota de inversión asignada en el anteproyecto de presupuesto para ese mismo año es de tan solo $700.000.000. Esto genera un déficit proyectado de $127.713.714.900”, dijo Salcedo.

Billetes colombianos
Foto: Blu Radio

Según estas cifras, el programa contaría con menos del 1 % de los fondos requeridos para su ejecución. Recordemos que este programa está dirigido a jóvenes entre 18 y 24 años, y es una alternativa a la libreta militar, además, incluye un paquete de auxilios económicos.

“Este Gobierno llegó al poder con el respaldo de la juventud colombiana, pero cada vez son más los incumplimientos a las promesas hechas a los jóvenes: incremento en las cuotas mensuales de los créditos educativos del Icetex y desfinanciación del servicio social para la paz”, agregó Salcedo.

