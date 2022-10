Rodolfo Hernández tras dejar el Senado: "Dejo a los colombianos un arma letal contra la corrupción"

El excandidato presidencial Rodolfo Hernández se despidió este martes del Senado de la República y en redes sociales dejó un mensaje sobre su trabajo en solo dos meses en el Legislativo. Dijo que deja “un arma letal contra la corrupción”.

“Cada día en la vida trae decisiones, hoy le digo adiós a este paso por el Senado. Les dejo a los colombianos un arma letal contra la corrupción, mi proyecto de ley “Reforma a Ley 80” Defiéndanlo con el alma. ¡Mil gracias!”, escribió el excandidato.

Cada día en la vida trae decisiones, hoy le digo adiós a este paso por el Senado.



Le dejo a los colombianos un arma letal contra la corrupción, mi Proyecto de Ley “Reforma a Ley 80” Defiéndanlo con el alma. 🙏🏽🇨🇴



¡Mil gracias! — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) October 25, 2022

Publicidad

Hace unas semanas, Rodolfo Hernández radicó en el Senado una propuesta para busca reformar el Estatuto de Contratación de la Administración Pública, contenido en la Ley 80.

Esto, según dijo, para evitar que sigan con la “robadera” y “acabar con los contrataderos para que los gobernadores, alcaldes y contratistas corruptos no vuelvan la plata pública privada y se la roben”.

El pasado 21 de septiembre, Rodolfo Hernández anunció que renunciaría a la curul en el Senado, que le correspondía por ley tras perder la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con Gustavo Petro y después de estar en ese puesto tan solo dos meses.

"Con profundo respeto por la democracia, me siento como se sentiría Messi de portero, sin poder brindar toda mi capacidad ejecutiva a los colombianos que demandan verdaderos cambios", explicó el senador en un comunicado en ese momento.

Publicidad

Al hacer el anuncio, Hernández reiteró que él es "un gerente y no un político" y esa fue la razón para alejarse del Senado.

"No quiero engañar a los colombianos estando en un puesto donde me pagan, a pesar de que estoy invirtiendo la plata en apoyos comunitarios en mi departamento, no los quiero engañar", dijo.

Publicidad

Hernández ha dicho que renuncia a su escaño como senador para enfocarse en el trabajo "por el país desde el Partido Liga de Gobernantes Anticorrupción".

Hernández consiguió en la segunda vuelta el pasado 19 de junio el 47,26 % de los votos (más de 10,5 millones), frente a los 50,48 % de Petro, que asumió la Presidencia el 7 de agosto.

Escuche el podcast ¿Cómo es vivir en Corea?