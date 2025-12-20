En vivo
Blu Radio  / Política  / Roy Barreras advierte sobre estrategia de las disidencias: "Están intentando someter la democracia"

Roy Barreras advierte sobre estrategia de las disidencias: "Están intentando someter la democracia"

Roy Barreras asegura que hay una falla estructural de la política de “paz total” y en los riesgos que hoy enfrenta la democracia en territorios donde los grupos armados mantienen un control social.

