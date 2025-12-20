Roy Barreras advierte sobre estrategia de las disidencias: "Están intentando someter la democracia"

El candidato presidencial Roy Barreras, exsenador de la República, lanzó una denuncia directa sobre presiones armadas en zonas rurales del país que, según dijo, buscan incidir en las próximas elecciones.

En una entrevista con Blu Radio, Barreras centró su mensaje en lo que considera una falla estructural de la política de “paz total” y en los riesgos que, a su juicio, hoy enfrenta la democracia en territorios donde los grupos armados mantienen control social y armado.



Elecciones en Colombia y denuncias de constreñimiento electoral

Barreras aseguró que acaba de llegar de regiones como Caquetá y que lo que encontró fue una ciudadanía agotada por la violencia y la extorsión. “La gente está mamada de la extorsión, mamada. Hasta a los médicos los están extorsionando”, afirmó al relatar lo que escuchó en territorio.

Pero la advertencia más sensible estuvo relacionada con el proceso electoral. El candidato denunció que grupos armados estarían forzando inscripciones masivas de cédulas en zonas rurales bajo su control. “No solamente están intentando someter el territorio, sino someter la democracia”, dijo textualmente al describir lo que ocurre, según él, en puestos de votación rurales de Cartagena del Chairá y San José del Donello.

Barreras pidió de manera directa al registrador nacional y a las autoridades electorales que anulen esas inscripciones, conocidas como trashumancia electoral. “Que trasladen esos puestos electorales a las ciudades capitales donde los ciudadanos puedan ejercer libremente su derecho y no con un fusil en la nuca”, reclamó.



Roy Barreras alerta sobre un "plan terrorista de desestabilización" en Colombia Foto: Roy Barreras

Seguridad, paz total y control territorial

El candidato fue especialmente crítico con el enfoque actual de los diálogos con grupos armados ilegales. Según Barreras, las mesas donde no se exige dejación de armas han permitido que esas estructuras crezcan. “Esas son unas mesas de diálogo eternas donde han hecho esos tipos sino crecer y controlar territorios”, aseguró.

Al referirse al ELN y a otros grupos, fue contundente: “Eso es puro traquetismo y eso implica que el Estado desde la fuerza pueda someterlos a la justicia”. Aunque dijo creer en la paz, dejó claro que esta no puede significar tolerancia con el crimen ni debilitamiento de la fuerza pública.

Recordó además que tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016 hubo mejoras visibles en regiones como Caquetá y Cauca, pero que ese avance se perdió. “Eso se perdió porque el Estado no llegó y los grupos criminales volvieron a tomar el territorio”, afirmó.



Roy Barreras y la consulta presidencial de 2026

En el plano político, Barreras ratificó que competirá en la consulta del Frente Amplio y descartó cualquier posibilidad de bajarse de la carrera. “Voy a ir a la consulta y la voy a ganar”, dijo, respondiendo a versiones que lo ubican como eventual fórmula vicepresidencial.

Cerró con un mensaje de unidad y una promesa de campaña: “Colombia necesita un gobierno que le dé garantías a todos, que no odie a nadie y que sea capaz de hacer consenso y diálogo”. Para Barreras, el reto no es solo ganar una elección, sino evitar que el miedo y las armas decidan por los ciudadanos.