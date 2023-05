El expresidente del Congreso Roy Barreras será embajador de Colombia en el Reino Unido. El canciller Álvaro Leyva lo confirmó a Blu Radio asegurando que este será el próximo cargo del político.

La noticia se conoce luego de que el mismo exsenador confirmara que no será candidato para la Alcaldía de Bogotá. Asimismo, Barreras había afirmado en su última rueda de prensa como presidente del Congreso que

"Agradezco a quienes se les ocurrió la idea que podría ser alcalde de Bogotá, gracias, pero yo no improviso, no soy irresponsable. Me he preparado toda la vida para construir nación e impulsar la paz, en una agenda más justa", dijo.

Última rueda de prensa de Sen. @RoyBarreras como presidente del Congreso. https://t.co/DCFaXNyXyI — Roy Barreras (@RoyBarreras) May 16, 2023

Así las cosas, Roy Barreras continuará desde Inglaterra con su tratamiento contra el cáncer de colon luego de haber sido tratado en la Fundación Santa Fe.

