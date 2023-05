Roy Barreras descarta postularse a Alcaldía de Bogotá y formar parte del gabinete de Gustavo Petro

El expresidente del Congreso y exsenador Roy Barreras, descartó este martes la posibilidad de postularse a la Alcaldía de Bogotá y de integrar el gabinete del presidente Gustavo Petro , al desmentir rumores y la solicitud de ciudadanos y un grupo de empresarios.

“Le agradezco muchísimo a tantos bogotanos, bogotanas, dirigentes empresariales y políticos que se les ocurrió la idea de que yo podría ser alcalde de Bogotá. Gracias, pero yo no improviso, yo no soy irresponsable , yo me he preparado toda la vida para ayudar a construir Nación e impulsar la paz desde un país más justo”, anotó.

El exsenador aclaró que no va conformar el gabinete ministerial como se ha especulado y manifestó que “además eso es un fuero presidencial" y que lo único que falta es que lo "postulen para ministro de Cultura o ministro de asuntos sin importancia”.

Recuperar su salud, el propósito de Roy Barreras

Roy Barreras recalcó también que su único propósito es recuperar su salud y, en ese proceso, terminar su tratamiento contra el cáncer.

Publicidad

“Regresaré con toda la energía que Dios y los médicos me brinden para ayudar a este país desde cualquier otra posición”, dijo.

Barreras insistió en la necesidad de convocar a sesiones extraordinarias para que las reformas sociales del Gobierno avancen en el Congreso de la República.

Así mismo, instó a los partidos Conservador, La U y Liberal, que hicieron parte de la desintegrada coalición, a que apoyen al Gobierno y no se sumen a la oposición.

Publicidad

Mensaje de Roy Barreras a la oposición y a German Vargas Lleras

Roy Barreras cuestionó a la oposición al señalar que,“ de manera hirsuta piensa que va a aprovechar la coyuntura para montarse en supuesto fracaso o debilidad del presidente Gustavo Petro para impulsar candidaturas presidenciales en 2026”.

Luego, calificó de irresponsables a quienes tengan ambiciones políticas para 2026 e invitó "a la oposición a no atravesarse como mula muerta en las reformas que necesita el pueblo colombiano".

“De nada le sirve a un colombiano angustiado, desempleado o víctima de la violencia hoy, que el partido Cambio Radical o el doctor Germán Vargas Lleras decida impulsar candidaturas en Bogotá o todo el país, bajo el espejismo del plebiscito contra Petro”, subrayó.

Partido Fuerza de la Paz con candidatos a elecciones regionales

Roy Barreras afirmó que su partido la Fuerza de la Paz tendrá candidatos a las elecciones de octubre y descartó apoyar a los aspirantes de los partidos de oposición.

Publicidad

Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar: