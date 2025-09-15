“Seguramente la intención del Gobierno es adoptar el presupuesto por decreto”: senador Castellanos

El presidente de la Comisión Tercera del Senado, Jairo Castellanos, advirtió que el Presupuesto General de la Nación para 2026 podría terminar aprobado por decreto ante la falta de consensos en el Congreso. El monto quedó fijado en $556,9 billones, pero está desfinanciado en $26,3 billones, lo que obliga a tramitar una ley de financiamiento.

En entrevista con Mañanas Blu 10:30, Castellanos explicó que el monto se cerró a la medianoche del domingo, por lo que ya no puede modificarse. “Ese va a ser el presupuesto en el cual vamos a iniciar la discusión del articulado”, señaló. El legislador recordó que hay plazo hasta el 24 de septiembre para el primer debate en comisiones conjuntas y hasta el 20 de octubre para la votación en plenarias.

El senador subrayó que el proyecto no tiene garantizados los recursos completos: “Con este monto hacen falta 26,3 billones de pesos para cerrar el presupuesto del año entrante”. Según dijo, esa diferencia deberá cubrirse con una ley de financiamiento o reforma tributaria.

Castellanos fue enfático al señalar que, sin mayorías claras, el Gobierno podría acudir a la vía ejecutiva. “Seguramente la intención del Gobierno será adoptar el presupuesto por decreto el próximo año”, afirmó.

El legislador agregó que la situación es similar a la vivida en 2024, cuando el Ejecutivo maniobró en medio de la falta de consensos. “Hoy hay una discusión muy parecida a la del año pasado, simplemente el gobierno ha maniobrado diferente”, dijo.

El Congreso deberá definir en las próximas semanas si da vía libre al presupuesto y a la ley de financiamiento en medio de un año electoral. Castellanos cerró señalando que lo más preocupante es la distribución regional de los recursos: “Lo que más nos preocupa es el regionalizado (…) para quienes levantamos la voz en este Congreso por las regiones y los territorios más apartados”.