Senado declaró falta absoluta de la curul de Miguel Uribe Turbay y llama a su reemplazo

Catorce días después del fallecimiento del senador y precandidato del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, producto de un atentado sicarial el pasado 7 de junio; la mesa directiva del Senado expidió la resolución 029 con fecha del 20 de agosto de 2025, con la cual se declara la falta absoluta de la curul que ocupaba Uribe Turbay.

María Angélica Guerra López Foto: X @maguerral

“Que el día 11 de agosto de 2025, en su condición de senador de la República, se produjo el fallecimiento del doctor MIGUEL URIBE TURBAY (Q.E.P.D.), que se acredita legalmente mediante registro civil de defunción No. 25083320195247, expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil, por lo que se configura una falta absoluta por muerte, que da lugar a reemplazo en los términos del artículo 134 de la Constitución Política”, se puede leer en el documento de dos páginas.

Con esta declaración y según lo dispuesto en el artículo 278 de la Ley 5ª de 1992, la mesa directiva del Senado realizó el “llamado al siguiente candidato no elegido, según el orden de inscripción o votación, que sigue en el orden sucesivo y descendente en la lista electoral previa solicitud de certificación expedida por el Consejo Nacional Electoral (CNE)”.

La persona que llegaría a ocupar la curul es la dirigente sucreña María Angélica Guerra López, quien obtuvo 37.928 votos en las elecciones del 13 de marzo de 2022 y quien tomaría posesión de la curul este martes 26 de agosto a las 3:00 de la tarde.

Guerra López es hija del exsenador Joselito Guerra de la Espriella (condenado por el Proceso 8.000) y sobrina de la exsenadora y exministra María del Rosario Guerra de la Espriella.