¿Será candidato presidencial en 2026? Esto respondió el fiscal Barbosa en Mañanas Blu

El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa , fue entrevistado este viernes en Mañanas Blu de Blu Radio, donde respondió a una pregunta sobre sus supuestas aspiraciones presidenciales para el año 2026.

Barbosa dijo que, todavía faltan dos años y medio para las elecciones, y se abstuvo de responder afirmativa o negativamente sobre la posibilidad de aspirar al cargo. Sin embargo, aclaró que su prioridad en este momento es concluir su mandato como fiscal general.

"Yo no estoy pensando en nada diferente a concluir adecuadamente mi Fiscalía General de la Nación ", dijo Barbosa.

Pero lo que yo digo es que, así como va Colombia, así como está Colombia, va de mal en peor. Este país no aguanta más años en esas condiciones" dijo

Barbosa también criticó el manejo del Gobierno del presidente Gustavo Petro al orden público, al que acusó de "degradación total" e "incapacidad de corrección".

"Yo lo único que digo es lo siguiente: hay una capacidad de degradación total por parte de este Gobierno y una incapacidad de corrección. En la política la corrección es tremendamente trascendente y eso lo enseña la historia", indicó.

Por lo pronto, Barbosa dijo que seguirá opinando y dando línea como ciudadano activo: "Seguiré escribiendo. Seguiré pensando seguiré enseñando. Seguiré hablando".

Diré lo que considero que debo decir, no solamente en temas de justicia, sino en cualquier otro tema, porque es mi función de ciudadano

“No estoy en este momento pensando en nada diferente a concluir adecuadamente mi Fiscalía General de la Nación a concluir y agradecerles a tantos funcionarios, porque esto no es una tarea de Francisco Barbosa, es una tarea de tantos y tantos funcionarios de la Fiscalía que se la siguen jugando y que me dicen permanentemente como la misma ciudadanía que está agradeciendo la tarea que hicimos en la Fiscalía General de la Nación. Muchas personas dicen: 'Pero el fiscal está hablando como si fuera un político'. No, el fiscal lo que está haciendo es defender la institucionalidad del país y lo seguiré haciendo hasta el final de mi gestión”, concluyó.