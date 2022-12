Sergio Fajardo votará en blanco

El excandidato de la Coalición Colombia, Sergio Fajardo, anunció que votará en blanco en las elecciones del 17 de junio.



Así lo hizo saber el exgobernador de Antioquia a través de una carta en la que insiste que toma la decisión, pues durante la campaña siempre dijo que “ni Duque ni Petro”.

“En la campaña dije una y otra vez que ni Duque ni Petro, y no lo hice como una artimaña estratégica. Lo dije porque pienso que ninguno de los dos representa lo que nosotros queremos para Colombia: un país unido en medio de las diferencias que lo enriquecen, un país que le da la espalda a la política tradicional para poder luchar en serio contra la corrupción, una sociedad que respeta los acuerdos de paz, una política que no diga cualquier cosa con tal de ganar. Una política que hace de la educación el motor de la transformación social y que escucha e incorpora a una nueva generación de jóvenes como nunca antes la habíamos tenido: lúcida, crítica y constructiva. Precisamente, porque no representan lo que queremos, es que competimos con ellos. No he cambiado de opinión”, dice.

Fajardo, sin embargo, invita a quienes lo apoyaron a votar y participar libremente: “Así haremos en la Coalición Colombia”.

A pesar de que su candidatura logró una fuerte remontada con respecto a lo que le pronosticaban las encuestas, los más de cuatro millones y medio de votos que cosechó no le bastaron para pasar a la segunda vuelta, que disputarán Iván Duque, del uribista Centro Democrático, quien consiguió el 39,14 % de los apoyos, y el izquierdista Gustavo Petro, con el 25,08 %.