Si Colombia Humana tuvo que ver, nos disculpamos: Petrismo sobre incidente con ratones

Ante las versiones que señalan a miembros del movimiento Colombia Humana, del excandidato presidencial Gustavo Petro, como supuestos responsables de lanzar una bolsa con ratones a la bancada del Centro Democrático, el senador petrista Gustavo Bolívar ofreció disculpas en nombre de ese sector.

Vea también Uribismo acusa a militante de Colombia Humana de lanzar ratones en el Senado

Publicidad

Bolívar señaló que están atentos al desarrollo de las investigaciones, pero que, de llegar a comprobarse que esas personas están involucradas en el episodio, ofrecen “disculpas en nombre del movimiento”.

“No es nuestra política, no son nuestras directrices, censuramos desde todo punto de vista el accionar sucedido. Lo que hemos tenido que decir aquí lo hemos dicho de frente. El deber ser de las cosas es confrontar la palabra y no estamos de acuerdo con lo que sucedió”, dijo el congresista.



El senador también hizo un llamado a los simpatizantes y militantes de Colombia Humana a “no proceder de esa forma”, que aseguró es producto de la polarización que vive el país.

“Expreso mi solidaridad a ustedes (uribismo) por este hecho, pido garantías para las personas que están involucradas, y que sepan que no es nuestra política hacer cosas censurables como las de ayer (martes). No conozco el caso a profundidad, no sé si estas personas están involucradas, pero ofrezco nuestra solidaridad y que sepan que no es nuestra manera de confrontar con ustedes”, concluyó.

La Mesa Directiva del Senado anunció que esta misma semana dará a conocer las medidas tomadas tras el incidente y los avances en las investigaciones.

Publicidad