Si Vargas está de acuerdo con la paz podrá participar en nuestra consulta: Galán

Sobre la consulta popular en el Partido Liberal para elegir un único candidato para las elecciones presidenciales de 2018, el senador Juan Manuel Galán dejó claro que quienes conformen ese listado deben ser “personas afines a nuestro pensamiento”.



Para Galán, la consulta popular es una oportunidad para que el exvicepresidente Germán Vargas Lleras concrete su posición frente a los acuerdos de paz.



“Queremos que Germán Vargas sea sincero y diga si apoya o no el Proceso de Paz. Si está de acuerdo, que participe en la consulta popular y yo me comprometo a acompañarlo”, dijo.



Galán criticó que César Gaviria, siendo el director del Partido Liberal, apoye a uno de los precandidatos porque “los demás no tenemos garantías para poder competir”.



El senador puntualizó que, aparte de él, los otros cuatros precandidatos del Partido Liberal serían el exministro del Interior, Juan Fernando Cristo; Humberto de la Calle, y los senadores Viviane Morales y Luis Fernando Velasco.