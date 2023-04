Sigue feria de partidos: expresidente Samper busca revivir su partido Poder Popular

En Colombia sigue la feria de los partidos por cuenta de las masivas personerías jurídicas que ha concedido en los últimos meses el Consejo Nacional Electoral . A las 34 organizaciones que ya han sido avaladas por la autoridad electoral, se sumaría una nueva solicitud.

El expresidente Ernesto Samper y su hijo Miguel Samper Strouss, quien fue candidato al Senado por la lista Centro Esperanza, solicitaron ante el CNE revivir el movimiento político del expresidente, Poder Popular. La solicitud se sumaría a otras que ya cursan en estudio del Consejo Electoral como la del Movimiento 19 de Abril “M-19”, el Partido de los Trabajadores de Colombia (PTC) y el Partido Alternativa Independiente para el Desarrollo Social -ALIADOS- de la representante a la Cámara Erika Tatiana Sánchez, entre otros.

Para la directora de la MOE, Alejandra Barrios, esta proliferación de partidos y organizaciones políticas genera varios riesgos para las elecciones que se llevarán a cabo en octubre próximo y que no solo ponen en peligro la transparencia del proceso, sino también la seguridad de los aspirantes.

“Claramente tres riesgos: primero de los riesgos, que no haya criterios para selección de las candidaturas de forma democrática, que no se sepa quiénes se están presentando, eso que significa que no hay posibilidad de hacer control político; segundo lugar, monto, origen y destino de los recursos de todas esas candidaturas, más de 150.000 o 140.000 candidaturas en este país hace imposible el seguimiento de qué los recursos no sean en ese momento un mecanismo de lavado de activos ilegales; y el tercer punto lo que ya señalado, el tema de la seguridad para los candidatos y las candidatas cuando estamos hablando un número tan alto de candidatos en diferentes zonas del país”, señaló Barrios.

