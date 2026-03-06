Son audios anónimos, sin verificación, y tratan de ligarlos a mi campaña: senador Julio Chagüi

En Mañanas Blu con Camila Zuluaga, el senador del Partido de la U, Julio Elías Chagüi, enfrentó los diversos cuestionamientos que rodean su campaña de reelección en el departamento de Córdoba, tras la circulación de unos audios donde presuntamente se habla de compra de votos y burocracia.

Ante esto, el senador rechazó su veracidad y sugirió que podrían ser manipulados técnicamente.

"Hoy cualquiera sabe que, con una herramienta de inteligencia artificial, en solo 10 segundos se puede imitar la voz de cualquier persona”, aseguró, desmarcándose de cualquier práctica ilegal.

“Mi campaña no compra votos ni compra conciencias. Esa no es la manera como yo hago la política. Son audios anónimos, sin verificación alguna y que tratan de ligarlos a mi campaña", aseveró el congresista.



“Yo no he ordenado, y lo digo enfáticamente en los micrófonos, ni autorizado ni participado en ninguna práctica de ese tipo”, explicó.

Sobre el escándalo de la UNGRD y la investigación en la Corte:

Uno de los puntos más críticos de la entrevista fue su vinculación al proceso que adelanta la Corte Suprema de Justicia por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Aunque testigos como Olmedo López y Sneider Pinilla lo han señalado, Chagüi sostuvo su inocencia de manera tajante:

“Hasta hoy ningún testigo ha señalado que yo haya ni recibido dinero, ni entregado dinero, ni recompuna conducta legal”, aseveró.

Escuche la entrevista aquí: