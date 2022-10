“Testarudez” de Sergio Fajardo impidió coalición de centroizquierda: César Gaviria

El jefe único del Partido Liberal, César Gaviria, aseguró en entrevista con el diario El Tiempo que no “tirará la toalla” y seguirá trabajando en la candidatura de Humberto de la Calle, pese a que no se consolidó una alianza con Sergio Fajardo.

El expresidente César Gaviria culpó a Sergio Fajardo de que no haya cuajado una candidatura de centroizquierda y lo tildó de testarudo: “Fue absurda la decisión de Fajardo de no aceptar la consulta con el Partido Liberal cuando hubiéramos podido tener una candidatura de centroizquierda fuerte que hoy no existe. Y no existe por la testarudez de Fajardo”.

Publicidad

Gaviria señaló también que seguirá en pie la candidatura de De la Calle de cara a la primera vuelta de las presidenciales. Sin embargo, reconoce que no ha tenido mucha afinidad con los militantes del partido.

“De la Calle es muy buen candidato. Puede ser que no hayamos logrado que mucha gente que lo admira y respeta lo considere el mejor de los candidatos. Él sigue siendo el ciudadano con más alto nivel de prestigio y mayor favorabilidad. Pero hay que reconocer que esa ligazón no se ha dado”, dijo.

Vea aquí: César Gaviria se opone a coalición entre De la Calle y Fajardo: Roy Barreras

Asimismo, señaló que reconocerá su responsabilidad si De la Calle no pasa a segunda vuelta. No obstante, descartó abandonar la jefatura del partido si se da ese escenario.

Publicidad

“Yo tendré que escoger un momento para retirarme de la dirección, pero yo no tiro la toalla fácil; en las campañas en que he sido director, he llegado hasta el último momento porque uno no abandona las batallas en el campo; yo tengo que tratar de llevar esto al punto de definir la relación del partido con el presidente que salga elegido, si no es nuestro candidato”, añadió.

Aseguró contar con el respaldo de las bancadas de Senado y Cámara y de Juan Fernando Cristo con quien ha tenido algunos desencuentros. Gaviria dijo que quiere reunirse con Cristo para zanjar diferencias.

Publicidad

“Sí, sería conveniente hacer eso para borrar la sensación de división. A mí me parece conveniente, claro. Es que la decisión de no reunirse conmigo fue de él, no fue mía, yo he estado siempre dispuesto a reunirme y no he querido contestar ningún agravio, me callé esperando que se serenaran las aguas y ya se serenaron”, dijo.

El jefe único del Liberalismo se refirió al candidato Iván Duque de quien dijo no creer que sea títere del expresidente Álvaro Uribe.

“Eso no ha ocurrido nunca en Colombia, nunca. Acá no ha habido presidentes títeres de nadie. Y no creo que pase eso con Duque. Lo que ocurre es que Iván Duque”.

Finalmente, el expresidente César Gaviria no descartó alianzas en caso de que De la Calle no pase a segunda vuelta y dijo que su partido está preparado para hacer oposición o integrarse al nuevo gobierno.

Publicidad